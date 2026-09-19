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Société

Du 12 au 19 septembre

La revue de la semaine

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Photo: Salle des nouvelles

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 12 septembre

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À Saint-Zacharie, une citrouille de 1132 livres couronnée au Festival de la Grosse Orangé
L'automne semble déjà s'installer à Saint-Zacharie, où se tenait cette fin de semaine, la 9e édition du Festival de la Grosse Orangé. Au programme de cette fin de semaine haute en couleur au Centre municipal des loisirs, tournoi de balle molle, bingo FADOQ, marché local, mini-ferme, jeux gonflables, décoration de citrouilles et tournoi de pickleball, avant de se conclure en musique avec un spectacle du Duo Illusion.

Dimanche 13 septembre

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Un franc succès pour la 8e édition du Triathlon du Lac-Poulin
Le décor enchanteur du Lac-Poulin a accueilli, ce samedi 12 septembre, la 8e édition du triathlon du même nom, réunissant plus de 200 participants de tous âges autour de trois épreuves, 750 mètres de nage, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course.

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Depuis 30 ans, Julie Potvin trouve son équilibre dans la peinture
Depuis près de 30 ans, l’artiste visuelle Julie Potvin peint parce que ça fait partie d’elle. Enseignante de profession, ce travail manuel l’aide à garder son équilibre intérieur.

Lundi 14 septembre

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Festivités Western de Saint-Victor : l'ex-directeur général accusé de fraude
L'ex-directeur général des Festivités Western de Saint-Victor (FWSV) est accusé de fraude et de production de faux à la suite d'une enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC).

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Jeff Côté met la main sur la victoire du Bacon Bowl 300
Une foule gigantesque s’est déplacée à l’Autodrome Chaudière, ce samedi 12 septembre, rendant le spectacle en piste d’autant plus impressionnant. Les pilotes, toutes catégories confondues, ont offert une prestation à couper le souffle, de par leur talent, leur témérité et leur esprit de compétition. Et que dire de Dame Nature qui a gratifié la journée d’une température impeccable!

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Fraude aux Festivités Western de Saint-Victor: le conseil d'administration se dit «victime»
Le conseil d'administration des Festivités Western de Saint-Victor estime être «la victime» dans le dossier de fraude impliquant son ancien directeur général, Bryan Gingras.

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«Ces erreurs ne définissent pas l’homme que je suis aujourd’hui», dit Bryan Gingras
Accusé d'avoir commis des actes de fraude envers son ex-employeur, l'ancien directeur général des Festivités Western de Saint-Victor, Bryan Gingras, a fait son mea culpa sur les réseaux sociaux.

Mardi 15 septembre

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Les Condors arrachent la victoire aux Nordiques dans les derniers instants
Les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches ont forcé les Nordiques du Collège Lionel-Groulx à s'avouer vaincus par la marque de 27 à 24, dimanche après-midi à Saint-Georges.

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Les Condors gagnent un premier duel à domicile mouvementé
Après la traditionnelle cérémonie de présentation des joueurs, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont disputé tout un spectacle devant leurs partisans, ce dimanche, l'emportant 8-5 face au Titan de Princeville au terme d'un match de haute intensité où les deux équipes se sont répondu coup pour coup.

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Lancement de la 35e Loterie de la Maison Catherine de Longpré
La Maison Catherine de Longpré a lancé ce mardi matin sa 35e Loterie annuelle, qui se tiendra cette année sous la présidence d’honneur de Anick Lalancette, coordonnatrice Développement, Communication et Marketing et Charles Fortin, président-directeur général de Constructions MGP Inc. à Saint-Éphrem.

Mercredi 16 septembre

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Saint-Georges franchit une nouvelle année record en construction
Le conseil municipal de Saint-Georges a adopté une vingtaine de résolutions ce lundi soir, dont plusieurs liées à la croissance soutenue de la ville, en plus de faire avancer deux dossiers de zonage résidentiel.

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Une Beauceronne fait renaître une chanson d’espoir
Il y a des chansons que l’on écrit à un moment précis de sa vie, mais dont le message continue de résonner des années plus tard.  C’est le cas de Un Jour, une chanson écrite et lancée en 2005 par l’auteure-compositrice-interprète de Saints-Anges, Sylvie Mathieu.

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Le monde du doublage s'invite au Cégep Beauce-Appalaches
Le doublage ou l'art de se prendre pour quelqu'un d'autre!, tel est le titre de la conférence que viendra livrer le comédien et doubleur, Gilbert Lachance, le jeudi 24 septembre à Saint-Georges.

Jeudi 17 septembre

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Les journées de la culture: «Wow! Ça fait du bien!»
C’est sur le thème « Wow! Ça fait du bien! » que se tiendront les Journées de la culture à Saint-Georges et à la grandeur du Québec. Plusieurs activités seront ainsi proposées du 24 au 27 septembre.

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Beauceville: plus de 200 visiteurs aux Portes ouvertes de la caserne incendie
Plus de 200 personnes ont participé aux Portes ouvertes du Service de sécurité incendie de Beauceville ce dimanche 13 septembre.

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Retour sur le débat électoral dans Beauce-Sud
Plus de 200 personnes ont assisté, aujourd'hui au Centre des congrès Le Georgesville, au seul débat avec public dans la circonscription de Beauce-Sud, qui a mis aux prises les candidates et les candidats en lice pour obtenir le siège du comté, le 5 octobre prochain.

Vendredi 18 septembre

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Le pianiste Nathan Loignon entreprend aujourd'hui son marathon musical
C'est aujourd'hui que le Beauceron Nathan Loignon s'installe dans le mail central du centre commercial Laurier Québec pour tenter de battre le record Guinness du plus long marathon de piano réalisé par un individu.

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Une travailleuse de rue pour le territoire des Etchemins
La MRC des Etchemins et L’Essentiel des Etchemins viennent d’annoncer l’arrivée d’Arianne Morin à titre de travailleuse de rue pour le territoire des Etchemins.

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Écoutez les enjeux débattus dans la course pour gagner Beauce-Sud
EnBeauce.com a capté l'intégralité du débat électoral devant public, qui s'est tenu ce jeudi 17 septembre, au Centre des congrès Le Georgesville de Saint-Georges.

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Bibliothèques: l'engagement des bénévoles souligné aux Etchemins
C’est sous le signe de la reconnaissance que plus de 80 bénévoles des bibliothèques des Etchemins se sont réunis le 17 septembre, à l’occasion d’une soirée toute spéciale organisée en leur honneur par la MRC des Etchemins. 

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