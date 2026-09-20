Semaine québécoise du traumatisme craniocérébral
Des membres de Servio conçoivent une ceinture de lutte spéciale
Dans le cadre de la Semaine québécoise du traumatisme craniocérébral (SQTCC) qui se déroule du 15 au 21 octobre prochain, des membres de l'organisme Servio ont confectionné une ceinture de lutte spéciale.
D'après une idée de l'intervenante Isabelle Rodrigue, cette ceinture symbolise la lutte que les membres ont pu avoir, depuis le début, avec leur accident.
« Je leur ai demandé "Quel objet ou mot pourrait vous représenter, vous, votre combat avec le traumatisme craniocérébral ou vous en tant que personne?" », a expliqué l'intervenante.
Elle précise ensuite les choix des membres de l'organisme à Saint-Georges ayant participé au projet:
- Jonathan a choisi des gants de boxe pour symboliser son combat avec «sa tête de cochon», qui lui a permis de remporter plusieurs victoires,
- Dominique, qui a beaucoup d'anecdotes avec le Coca-Cola, a choisi une bouteille de soda avec des petits cœurs,
- Anthony est un «grand spirituel qui se sent connecté à l'univers», il a donc sélectionné une image représentant la lune et le soleil,
- Adepte de café, Yoann a mis une tasse de café,
- Pierre-Luc s'est aussi représenté avec des gants de boxe ainsi que des baguettes de billard croisées portant ses initiales en rappel pour sa passion.
Les membres ont également mis au centre le logo de l'organisme Servio avec un mécanisme permettant de le faire tourner.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
La revue de la semaine
Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 26 septembre Beauce-Nord: retour sur les réponses au questionnaire d'EnBeauce.com Les candidates et les candidats des circonscriptions de Beauce-Nord, en vue du scrutin du 5 octobre, ont toutes est tous ...LIRE LA SUITE
Les Canadiens sont favorables à faciliter l'exercice des médecins formés à l'étranger
Face à la pénurie de médecins au pays, un nouveau sondage montre que la population canadienne est d'avis qu'il y a urgence de trouver des solutions. Les résultats révèlent un fort appui pour faciliter l'exercice de la médecine pour des médecins qualifiés formés à l'étranger. La pénurie de médecins continue de sévir au Canada, malgré ...LIRE LA SUITE
Le Club Toastmasters de Saint-Georges a 28 ans
Le Club Toastmasters de Saint-Georges a vue le jour le 1er octobre 1998. Près de trois décennies plus tard, il poursuit toujours la même mission, celle d'offrir un espace où chacun peut apprendre à mieux communiquer, prendre confiance en soi et développer son leadership. Au cours de ces 28 années, des femmes et des hommes ont franchi les ...LIRE LA SUITE