Des membres de Servio conçoivent une ceinture de lutte spéciale

Dans le cadre de la Semaine québécoise du traumatisme craniocérébral (SQTCC) qui se déroule du 15 au 21 octobre prochain, des membres de l'organisme Servio ont confectionné une ceinture de lutte spéciale.

D'après une idée de l'intervenante Isabelle Rodrigue, cette ceinture symbolise la lutte que les membres ont pu avoir, depuis le début, avec leur accident.

« Je leur ai demandé "Quel objet ou mot pourrait vous représenter, vous, votre combat avec le traumatisme craniocérébral ou vous en tant que personne?" », a expliqué l'intervenante.

Elle précise ensuite les choix des membres de l'organisme à Saint-Georges ayant participé au projet:

- Jonathan a choisi des gants de boxe pour symboliser son combat avec «sa tête de cochon», qui lui a permis de remporter plusieurs victoires,

- Dominique, qui a beaucoup d'anecdotes avec le Coca-Cola, a choisi une bouteille de soda avec des petits cœurs,

- Anthony est un «grand spirituel qui se sent connecté à l'univers», il a donc sélectionné une image représentant la lune et le soleil,

- Adepte de café, Yoann a mis une tasse de café,

- Pierre-Luc s'est aussi représenté avec des gants de boxe ainsi que des baguettes de billard croisées portant ses initiales en rappel pour sa passion.

Les membres ont également mis au centre le logo de l'organisme Servio avec un mécanisme permettant de le faire tourner.