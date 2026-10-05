Notre-Dame-des-Pins: Le recueil souvenir du centenaire désormais disponible

Suite aux événements tenus cette année pour le centième anniversaire de la municipalité de Notre-Dame-des-Pins, un recueil souvenir a été publié.

Dans cet ouvrage, on retrouve une partie de la mémoire collective grâce à des photos de famille et des histoires transmises d'une génération à l'autre.

Édité en nombre limité, Le recueil souvenir du centenaire est disponible auprès d'Isabelle Bégin.

Le logo que l'on retrouve en couverture a été dessiné par Jacob Bougie, un élève de 4e année à l'école l’Éco-Pin suite à un concours organisé par Sonia Quirion et Brigitte Laflamme auprès des élèves de l’école primaire.

Rappelons que durant l'année 2026, le centenaire a été célébré notamment lors de la Journée familiale hivernale en février dernier, puis par une série de bières rappelant les faits importants de la municipalité ainsi que pendant une fin de semaine de festivité au début du mois de juin.