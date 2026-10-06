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Société

Rencontre avec Hugues Drouin

Une conférence pour parler de succession le 21 octobre à Saint-Georges

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Hugues Drouin vous présentera une conférence le 21 octobre à 14 h et 19 h au Georgesville de Saint-Georges.

Le coût est de 50$ par personne ou 80$ par couple.
Réservez par courriel ou par téléphone.
Inscription obligatoire au 418-226-8649 ou hugues.drouin@telus.net.

Visionnez le balado vidéo pour comprendre certains éléments de cette conférence unique. 

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