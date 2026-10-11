La garderie Maison Let's go 2 se mobilise pour la Nuit des sans-abris

Dans le cadre de la Nuit des sans-abris, qui se tiendra le vendredi 16 octobre, trois éducatrices de la garderie Maison Let's go 2 à Saint-Georges se sont mobilisées, Nathalie Deblois, Megan Lebouc et Jennifer Hart Mejía.

Pour être certaines de répondre aux besoins d’ici, elles ont contacté la travailleuse de rue Oriana Païnaye. « On voulait savoir combien il y avait de personnes en situation d’itinérance à Saint-Georges, puis on voulait faire des sacs pour leur donner ce dont ils avaient besoin », a précisé Nathalie.

Il en est ressorti que les éléments importants étaient des produits d’hygiènes, dont du déodorant, des lingettes, du papiers toilettes et des cotons-tiges. « On a fait une liste qu’on a montrée aux parents et on leur a proposé aussi d’apporter des vêtements d’hiver s’ils en avaient en trop à la maison. »

Pour impliquer les enfants, ils ont décoré les sacs qui seront remis aux personnes dans le besoin et les éducatrices leur ont lu des histoires en lien avec l’empathie et l’entraide.

« On a fait participer les parents qui ont apporté beaucoup de choses. Ils nous restent juste à acheter des lingettes. Les gens ont vraiment embarqué », se sont réjoui les éducatrices, qui s’appliquent à rendre la démarche très concrète pour ces jeunes enfants. « Se sont des enfants très empathiques qui aiment penser aux autres. »

Après avoir récupéré les vêtements chauds dans les derniers jours, les travailleuses de rue Oriana et sa collègue Audrey Roy se rendront de nouveau à la garderie cette semaine pour faire une activité avec les enfants. « On va leur lire le livre La case 144 pour les sensibiliser à la précarité et aux différences. On veut leur expliquer que si un jour ils croisent une personne qui n'a pas de maison, c'est important de la considérer, que juste un bonjour ou un sourire peut faire toute la différence », a expliqué Oriana.

Pour le soir même de la Nuit des sans-abri, la garderie prévoit de cuisiner des muffins et de fabriquer des banderoles de petites maisons qui seront accrochées à l’événement qui se tiendra à Saint-Georges. Durant leur activité, les travailleuses de rue interrogeront les enfants sur ce qu’ils diraient à quelqu'un « qui n’a pas de maison », et leurs réponses seront écrites à l’arrière de ces banderoles.