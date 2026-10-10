La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 3 octobre



Journée portes ouvertes pour le lancement de la Clinique Oréna

La Clinique Physio Ergo Saint-Georges a officiellement changé de nom pour devenir la Clinique Oréna, à l'occasion d'une journée portes ouvertes qui se déroule jusqu'à 16 h, au 2200, boulevard Dionne, ce samedi 3 octobre. Des activités sont prévues pour les familles tout au long de l'après-midi.



Catherine Garon reprend le flambeau de la prévention incendie

Le Service incendie St-Martin/St-René/St-Théophile souligne le départ à la retraite de François Poirier, qui a occupé le poste de responsable du bureau de prévention incendie pendant trois ans, avant de prendre sa retraite au début du mois d'août.



Un Beauceron crée un outil de débat qui défie l'intelligence artificielle

Il y a cinq ou six ans, Mark Zuckerberg et Elon Musk s'envoyaient des pointes sur Twitter (devenu X), et une partie d'Internet rêvait de les voir s'affronter dans un ring. Le combat n'a jamais eu lieu, mais l'idée, elle, ne quittera jamais Mathieu Blanchet-Asselin.

Dimanche 4 octobre



Gabriella, Pelch et Starfish ont chauffé la soirée du Festival Beauceron de l'Érable

La deuxième soirée du Festival Beauceron de l'Érable s'est déroulée ce samedi, malgré un temps frisquet qui n'a pas empêché Gabriella, Pelch et Starfish de faire grimper la température sur scène.



Mario Busque, bénévole infatigable, demande de l'aide à son tour

« Peu importe la carrosserie, faut qu'il suive », c'est ainsi que Mario Busque résume, depuis de nombreuses années, sa relation avec son propre corps. À Saint-Georges et dans toute la région, difficile de compter les organismes et les événements auxquels il donne son temps tant il est de toutes les fins de semaine.

Lundi 5 octobre



C'est jour de vote !

Voilà maintenant 39 jours que la Première ministre du Québec, Christine Fréchette, a déclenché les élections. C'est désormais jour de vote pour toute la province afin de faire élire les députés, et ainsi choisir qui formera le prochain gouvernement.



Course Terry Fox : une mobilisation porteuse de sens pour les élèves

Les écoles l’Arc-en-Ciel de Saint-Odilon-de-Cranbourne et l’Envolée de Frampton ont respectivement tenu une course Terry Fox les 28 et 29 septembre.



Patricia Drouin élue députée de Beauce-Nord

La candidate du Parti conservateur du Québec, Patricia Drouin, a été élue députée de Beauce-Nord ce lundi 5 octobre, selon les résultats préliminaires d'Élections Québec. Elle succède au caquiste Luc Provençal, qui ne sollicitait pas de nouveau mandat.



Jonathan Poulin l'emporte pour les conservateurs dans Beauce-Sud

Le candidat du Parti conservateur du Québec, Jonathan Poulin, a été élu député de Beauce-Sud ce lundi 5 octobre, selon les résultats préliminaires d'Élections Québec.



Quatre ans plus tard, Jonathan Poulin prend sa revanche dans Beauce-Sud

C'est dans une atmosphère survoltée, devant plus d'une centaine de partisans réunis au Dooly's de Saint-Georges, que le conservateur Jonathan Poulin a célébré sa victoire dans Beauce-Sud, ce lundi 5 octobre. Quatre ans après avoir été défait par seulement 428 voix, le candidat du Parti conservateur du Québec l'emporte cette fois très largement face au député et ministre sortant, Samuel Poulin.

Mardi 6 octobre



Paul St-Pierre Plamondon devient premier ministre du Québec

Le Parti québécois a remporté les élections provinciales, ce lundi 5 octobre, et son chef, Paul St-Pierre Plamondon, deviendra le prochain premier ministre du Québec.



Samuel Poulin accepte la défaite avec sérénité

Après huit années comme député de la circonscription de Beauce-Sud, Samuel Poulin a été défait ce lundi soir par le candidat du Parti conservateur du Québec, Jonathan Poulin.



Patricia Drouin savoure sa large victoire dans Beauce-Nord

Au lendemain de son élection, la nouvelle députée conservatrice de Beauce-Nord, Patricia Drouin, se dit honorée de la confiance que lui ont accordée les électeurs. Ce lundi soir, la candidate du Parti conservateur du Québec l'a emporté avec 61,8 % des voix, soit 22 164 votes, selon les résultats d'Élections Québec.



Menacée et insultée, la mairesse de Frampton démissionne

La mairesse de Frampton, Gina Cloutier, a annoncé sa démission et son retrait de la politique municipale par voie de communiqué, mardi matin, après avoir reçu des insultes et des menaces dans le contexte du projet de rénovation de la salle communautaire.



Gouvernement minoritaire: Angèle Bouffard croit à la collaboration

Même si elle aurait vraiment aimé être partie prenante du gouvernement et une députée pour le comté de Beauce-Sud, Angèle Bouffard se réjouit que son chef Paul St-Pierre Plamondon, du Parti québécois, devienne le prochain Premier ministre du Québec.



Un résident de Saint-Benoit-Labre arrêté pour trafic de cocaïne

Alors qu’il était recherché à l’extérieur du pays, Gino Busque, un homme âgé de 49 ans de Saint-Benoît-Labre, a été arrêté le 2 octobre en Floride, aux États-Unis par la Police fédérale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).



Alvaro Peressutti accepte le verdict et tend la main à Jonathan Poulin

Le candidat du Parti libéral du Québec dans Beauce-Sud, Alvaro Peressutti, se dit à la fois fier de sa campagne et surpris par l'ampleur de la victoire conservatrice. Avec 7,7 % des voix, il termine au quatrième rang, mais améliore nettement le score de sa formation, qui n'avait récolté que 2,83 % des suffrages dans la circonscription en 2022.



« Ce n'est pas une défaite personnelle », affirme Philippe Simard

Pas de grand rassemblement ni de discours devant les caméras pour Philippe Simard ce lundi soir. Le candidat de l'Équipe Christine Fréchette – Coalition avenir Québec dans Beauce-Nord a préféré suivre les résultats entouré de ses proches, de ses amis, de ses bénévoles et de son directeur de campagne.



La culture beauceronne carbure à l'idée collective

Plus de 100 citoyens et partenaires se sont réunis le mardi 29 septembre à Saint-Georges pour une consultation publique organisée conjointement par la MRC de Beauce-Sartigan et la Ville, dans le cadre de l'élaboration de leurs prochains plans d'action culturels.

Mercredi 7 octobre



Le Beauceron Thomas Chabot devient capitaine des Sénateurs d'Ottawa

Le défenseur originaire de Sainte-Marie, Thomas Chabot, a été nommé capitaine des Sénateurs d'Ottawa. L'équipe de la LNH l'a annoncé le 29 septembre dernier, à l'aube de la nouvelle saison. À 29 ans, il devient le 11e capitaine de l'histoire de la franchise.



Des pales d'éoliennes traversent la Beauce

Des pales d’éoliennes traversent les routes de la Beauce depuis quelques semaines en direction du projet éolien de la Haute-Chaudière, situé sur des terres forestières privées et publiques de Frontenac, Audet et Lac-Mégantic.



Paul Baillargeon félicité pour ses 40 années comme pompier à Saint-Prosper

Après quatre décennies à titre de pompier, Paul Baillargeon s'est vue remettre une distinction par la municipalité de Saint-Prosper pour souligner son départ à la retraite.



La réhabilitation du chemin de fer avance doucement, mais sûrement

La dernière fois qu'un train a circulé dans Vallée Jonction, c’était il y a 18 ans. Enfin, c’était vrai jusqu’à samedi dernier alors que deux locomotives de Chemin de fer Sartigan étaient de passage dans la municipalité.

Jeudi 8 octobre



Deux conducteurs interceptés pour l'usage du cellulaire au volant

Un policier de la MRC de La Nouvelle-Beauce a intercepté deux conducteurs pour l’utilisation d’un téléphone cellulaire au volant le 24 septembre, entre 12 h et 14 h.



Un homme de 32 ans arrêté à Saint-Joseph pour trafic de stupéfiants

Un homme de 32 ans, domicilié à Saint-Joseph, a été arrêté le 30 septembre dernier dans le cadre d'une enquête sur le trafic de stupéfiants menée par la Sûreté du Québec.



Balado Signature: en discussion avec Denis Veilleux

Dans ce huitième et dernier épisode, Jason Groleau reçoit Denis Veilleux, conseiller municipal à Saint-Georges et président de l'entreprise ID Stratégik.



Après sa démission, Gina Cloutier ne fera pas marche arrière malgré les appuis

Deux jours après avoir annoncé sa démission, la mairesse de Frampton, Gina Cloutier, indique qu'elle n'entend pas revenir sur sa décision pour le moment. Rencontrée ce jeudi matin au bureau municipal, elle affirme que la vague de messages de soutien reçus depuis mardi la touche, sans effacer ce qui continue de se dire sur les réseaux sociaux.

Vendredi 9 octobre



Samuel Poulin remet ses dossiers à Jonathan Poulin et tourne la page

Quatre jours après sa défaite dans Beauce-Sud, le député sortant Samuel Poulin a rencontré son successeur conservateur, Jonathan Poulin, ce vendredi 9 octobre, afin d’amorcer la période de transition. L’actuel ministre des Affaires municipales en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux.



Préparer sa succession: un geste essentiel pour éviter bien des tracas

Personne ne sait quand surviendra son décès, mais une chose est certaine, mieux vaut s'y préparer. C'est le message que souhaite transmettre Hugues Drouin, lors d'une rencontre, le 21 octobre à 14 h et 19 h au Georgesville de Saint-Georges, consacrée aux impacts fiscaux et légaux d'une succession.



Aucun projet déposé pour l’ancienne église Saint-Maxime de Scott

L’appel de projets lancé par la Municipalité de Scott pour l’avenir de l’ancienne église Saint-Maxime, en avril dernier, n’a donné aucun résultat. À la date limite du 1er octobre, aucune proposition n’avait été déposée, a indiqué la Municipalité mardi sur ses réseaux sociaux.



Piste cyclable à la Calway: la CPTAQ n'accepte qu'en partie le tracé

La Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) autorise en partie la demande du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) pour aménager le lien cyclable à la hauteur de la rivière Calway, à Saint-Joseph-de-Beauce.



Du Mercredi étudiant à un premier album: l’histoire de L’autruche et la poule

Huit pièces, aucune parole et près de deux ans de soirées passées dans un sous-sol. Albert Cliche, Angelik Gagné et Justin Maheux, trois jeunes étudiants de la région réunis sous le nom de « L'autruche et la poule », dévoilent ce vendredi 9 octobre D'une minute à l'aube, leur premier album, disponible dès aujourd'hui.