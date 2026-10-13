Des exercices en forêt pour 80 cadets

Un groupe de cadets de première année en initiation à la randonnée sur les Sentiers de Standon.

Quelque 80 cadets de la région de Chaudière-Appalaches se sont réunis pour participer à des exercices en forêt, qui se sont déroulés à Saint-Léon-de-Standon les 3 et 4 octobre.

Ils provenaient de cinq corps de cadets de l’armée, soit ceux de Saint-Martin, de Saint-Georges, de Lac-Etchemin, de Sainte-Justine et de Saint-Zacharie. Le rassemblement a bénéficié de l'expertise la supervision d’une quinzaine d’instructeurs.

« Spécifique à l’entraînement des cadets de l’armée, cette fin de semaine d’aventures permettait aux cadets de développer leurs apprentissages en leadership, en survie en forêt et de se familiariser avec la randonnée de montagne », a expliqué la capitaine Marie-Claude Guay, directrice du site.

Le Programme des cadets du Canada offre aux jeunes l’occasion de se dépasser grâce à une multitude d’activités, notamment en plein air, et ce, entièrement gratuitement. Les adolescents qui s’engagent comme cadets développent leur confiance, leur forme physique et leur leadership sans aucun frais pour leur famille.