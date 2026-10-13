Journée nationale du deuil périnatal: 12e édition de la Fête des Anges

L'organisme Parents d’Anges Beauce-Etchemins tiendra la 12ème édition de la Fête des Anges le dimanche 18 octobre, entre 13 h et 15 h 30, sur l’île Pozer à Saint-Georges.

L’organisme souligne ainsi la Journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal ayant lieu le 15 octobre de chaque année. Lors de cet événement, les participants seront invités à planter un bulbe de tulipe à la mémoire de leur enfant parti trop tôt. Aussi, ils pourront échanger avec d’autres personnes qui partagent ce même vécu.

« Mentionnons que le deuil périnatal est trop souvent encore incompris et banalisé. Poser un geste concret en mémoire de l’enfant décédé ou du projet de parentalité qui ne se déroule pas comme prévu contribue au cheminement ainsi qu’à la reconstruction personnelle », a expliqué Diane Dulac, directrice générale de l'organisme.

S’adressant à toute la population de la Beauce et des Etchemins, l'événement se veut une occasion de réunir les personnes touchées par cette réalité dans un élan de douceur et de solidarité. Les personnes souhaitant participer sont invitées à s'inscrire via la page Facebook de Parents d’Anges Beauce-Etchemins ou directement par téléphone.

Rappelons, en terminant, que le deuil périnatal se déﬁnit par la perte d’un enfant en cours de grossesse, à la naissance ou au cours de la première année de la vie. Il touche environ une grossesse sur quatre. Il est aussi question des personnes touchées par des enjeux de fertilité et/ou d’infertilité. Une personne sur six y sera confrontée au cours de sa vie. Les personnes se trouvent trop souvent isolées et incompris dans leurs parcours. Parents d’Anges Beauce-Etchemins est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’offrir du soutien aux personnes touchés par ce type de deuil et à la sensibilisation de la communauté par une offre de services diversiﬁés.