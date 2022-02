Laurent Dubreuil gagne la médaille d'argent au 1000 mètres en longue piste

Le Québécois Laurent Dubreuil a gagné la médaille d’argent à l’épreuve de 1000 mètres en patinage de vitesse sur longue piste aux Jeux olympiques de Pékin, vendredi.

Patinant dans la dernière paire, Dubreuil a réussi un chrono de 1:08,32 et il s’est inséré entre le Néerlandais Thomas Krol (1:07,92) et le Norvégien Haavard Lorentzen (1:08,48).

Spécialiste du 500 mètres, Dubreuil a réussi la meilleure ouverture de la compétition, franchissant les premiers 200 mètres en 16,09 secondes. Son avance provisoire a fondu lors du dernier tour, mais il a réussi à rester dans une position pour le podium.

Après avoir franchi la ligne d’arrivée, Dubreuil a levé les deux bras au ciel. Il a ensuite complété un tour de piste en agitant le drapeau canadien.

Le patineur de Lévis est le troisième Canadien à remporter une médaille au 1000 mètres, après Denny Morrison (argent, 2014) et Gaétan Boucher (or, 1984, et argent, 1980).

Connor Howe, de Canmore, en Alberta, a pris le 12e rang au 1000 mètres, vendredi, avec un chrono de 1:08,97. Antoine Gélinas−Beaulieu, de Sherbrooke, s’est contenté du 22e rang avec un temps de 1:10,075.

Dubreuil, qui est âgé de 29 ans, avait terminé à trois centièmes du podium au 500 mètres à l’Anneau national de patinage de vitesse samedi dernier. Il était champion du monde en titre sur cette distance.

Alexis Bélanger−Champagne, La Presse Canadienne