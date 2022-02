Premier jeu blanc en carrière pour William Gagné

Après avoir remporté leurs deux premiers matchs depuis le retour au jeu, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches recevaient dimanche les Prédateurs de Joliette et l’enjeu du 3e rang au classement général était à l’honneur.

Le gardien de la formation beauceronne, William Gagné, s'est particulièrement distingué en inscrivant son premier jeu blanc.

Les Prédateurs arrivaient à Saint-Georges avec 6 victoires consécutives tandis que les Condors ont vaincu l’Everest 7 à 3 mercredi et Gatineau 15 à 4, samedi dernier. L’ancien des Condors, Thomas Boucher obtenait son premier départ depuis son arrivée à Joliette tandis que William Gagné défendait la cage pour les locaux pour un 17e départ cette saison, en quête d’une 15e victoire.

Les hommes de Samuel Fortier ont débuté le match avec la ferme intention de ralentir les rapides patineurs du Cégep de Beauce-Appalaches, et cela fonctionne, car ils obtiennent de bonnes chances de marquer avant que William Gagné effectue quelques arrêts clés.

À mi-chemin en première période, les Condors ont travaillé ensemble pour sortir la rondelle du territoire et la récupérer en zone avant de partir à 2 contre 0 face à Boucher. Jovan Audet remet à Charles-Étienne Hébert qui déjoue le gardien avec une feinte du revers. Les Condors ont pu entrer au vestiaire avec une avance d’un but malgré 14 tirs des Prédateurs contre 12 pour les locaux.

À la suite d’une longue séquence en territoire offensif, les Condors obtiennent un avantage numérique. L’entraîneur-chef, Pier-Alexandre Poulin appelle son temps d’arrêt afin de permettre à ses joueurs de souffler et de réviser leur stratégie. Cela a bien fonctionné puisque le capitaine Mikisiw Awashish a redirigé la rondelle derrière Boucher alors qu’il était bien positionné devant le filet. Samy Paré et Charles-Édouard Drouin sont complices sur le jeu. L’histoire de la deuxième, c’est plutôt le jeune gardien de 18 ans originaire de Saint-Joseph-de-Beauce qui a réussi 18 arrêts pour garder son équipe dans le match lors de deux désavantages numériques dont plus d’une minute à défendre à 3 contre 5. Les Condors ont marqué un but sur 8 lancers.

En troisième période, l’indiscipline des Prédateurs a ouvert la porte pour que le jeu de puissance des Condors mette le match hors de portée. Charles-Étienne Hébert avec son 2e du match et son 22e de la saison avec un puissant tir du côté rapproché a creusé l’écart à 3 buts. Louis Nadeau et Émile Côté ont été excellents afin de permettre à Hébert de se retrouver seul aux côtés de Boucher. Cinq minutes plus tard, c’est Charles-Édouard Drouin avec son 25e de la saison, encore une fois, sur une belle pièce de jeu préparée par Samy Paré et Thomas Leclerc. C’était les 2e et 3e buts en avantage numérique sur 6 occasions.

Le reste de la période, c’est William Gagné qui a été spectaculaire jusqu’à la toute fin du match pour concrétiser le premier jeu blanc de l’histoire des Condors du Cégep de Beauce-Appalaches de la LHJAAAQ. Avec ses 45 arrêts, il obtient donc sa 15e victoire, ce qui le place au 1er rang chez les gardiens de la ligue. Le #33 des Condors est aussi premier avec un pourcentage d’arrêt à 0.907 avec une moyenne de but alloué de 3,14. Ce qui le place au 4e rang derrière les deux gardiens de Longueuil et Vincent Lajoie de Saint-Jérôme.

Les Condors seront sur la route pour les quatre prochaines parties et reviendront au Centre Sportif Lacroix-Dutil le mercredi 9 mars à 20 h alors que les Inouk de Granby seront les visiteurs. D’ici là, ce sont des voyages à West Island (25 février), Valleyfield (27 février), Saint-Jérôme (2 mars) et Granby (6 mars) qui les attendent avant de revenir à la maison.

Un texte de Pierre-Luc Siméon