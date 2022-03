Le Festival Sportif à Sainte-Marie revient en juin prochain

Depuis le retour des activités dans la LHJAAAQ, les Condors ont remporté leurs trois premiers matchs face à Montmagny, Gatineau et Joliette et tentaient de remporter une 4e victoire consécutive. Malgré que la confiance et l’esprit d’équipe soient au plus haut point, ce sont les Braves de Valleyfield qui ont ouvert le pointage après 94 secondes par l’entremise de Maxime Lavoie. Ce but a semblé réveiller les hommes de Pier-Alexandre Poulin, et Charles-Édouard Drouin a pris les choses en mains alors qu’il se présente seul devant Jason Simon, le gardien des Braves, mais ce dernier a le dessus cette fois-ci. Quelques secondes plus tard, Drouin se présente à deux contre un avec Émile Provencher et joue de chance pour créer l’égalité. En milieu de première période, Émile Provencher rejoint Mikisiw Awashish qui décampe à deux contre un avec Émile Côté. La passe du capitaine est parfaite et Côté inscrit son 3e de la saison avec un puissant lancer sur réception.