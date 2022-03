Le Familiprix s'impose contre Montmagny

L’équipe de Saint-Joseph-de-Beauce le Familiprix recevait Décor Mercier de Montmagny. Les Beaucerons ont récolté la victoire par la marque de 4 à 3.

Olivier Lafontaine a inscrit le premier but du match à 9:42 de la première période. Il a reçu l’aide de Maxime Cliche et Denis Nadeau. Étienne Blais de Décor Mercier est venu créer l’égalité à 4:17 de la deuxième période. Par contre, les locaux ont répliqué à deux reprises. Les deux marqueurs sont René-Dave Pelchat et Jacob Jacques.

Joé Boutin a trompé la vigilance du gardien Derek Clavet à 11:42. Bien que Montmagny ait compté à nouveau, les Joselois n’ont pas baissé la garde remportant la rencontre.

Prochains matchs

Le Familiprix rendra visite aux Mercenaires de Lotbinière le vendredi 4 mars. La rencontre aura lieu à 21 h. Puis, le samedi, les joueurs seront à Trois-Pistoles pour se mesurer aux Fondations B.A. à 19 h 30.

Les séries éliminatoires débuteront la fin de semaine qui suit.