De nombreux joueurs récompensés au gala de l'Embâcle-football

Le Gala de l’Embâcle-football de la polyvalente Benoît-Vachon à Beauceville, a eu lieu samedi dernier en soirée dans la salle Méchatigan.

C'était alors l’occasion de souligner les performances des joueurs de chaque catégorie pendant la saison 2021.

Le service des communications de l'école souligne notamment certains honneurs remis lors de cette soirée.

Dans la catégorie atome, Antoine Berthiaume fut nommé joueur offensif de l’année tandis que Thomas Cyr a remporté le titre de meilleur joueur défensif. Toujours dans la catégorie atome, le quart-arrière Olivier Poulin a été nommé joueur de l’année.

Dans la catégorie cadet, Zachary Thibodeau s’est vu remettre le prix du meilleur joueur offensif et James Paquet celui du meilleur joueur défensif, tandis que Demrick Gagné a hérité du titre de joueur de l’année.

Dans la catégorie juvénile, le quart-arrière de quatrième secondaire Alex Lecours a reçu le titre du joueur le plus utile à l’offensive tandis que Mathias Boucher a été proclamé joueur le plus utile à la défensive en plus d’être nommé joueur de l’année.

Plusieurs autres prix ont aussi été remis lors de ce gala.

Mentionnons également l’implication du responsable du programme football, Sébastien Pomerleau, qui fête cette année son dixième anniversaire à la barre de l’organisation.