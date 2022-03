Condors hockey: six buts pour le capitaine Awashish!

C'était le festival de buts hier entre les Condors du Cégep Beauce-Appalaches, qui visitaient les Panthères de Saint-Jérôme, alors que les Beaucerons l'ont emporté 8 à 4, le capitaine Mikisiw Awashish trouvant six fois le fond du filet.

C’est Charles-Édouard Drouin qui a poursuivi sur sa lancée et marqué le premier but du match après seulement 71 secondes. Quelques minutes plus tard, Antoine Rochon, avec son 30e de la saison, a créé l’égalité. Moins de trois minutes plus tard, les Condors reprenaient les devants grâce au capitaine Mikisiw Awashish qui a battu le dégagement interdit et récupèré la rondelle laissée libre par le gardien avant de marquer. Justin Deblois a obtenu une mention d’aide sur le jeu. Avant de retourner au vestiaire, Jovan Audet avait remis à William Lepage qui a marqué le 3e but des Condors.

Après une longue présence, les Panthères ont réduit l’écart à un but et il n’en fallait pas plus pour que Mikisiw Awashish et Charles-Édouard Drouin unissent leurs efforts. Le No 16 a réalisé un tour du chapeau naturel en seulement 3 minutes 15 secondes, ce qui portait le pointage à 6-2. Le capitaine Awashish en a ajouté un 5e toujours avec l’aide de Charles-Édouard Drouin, pour accentuer l’avance à 7-3 avant la fin de la deuxième période. Après 40 minutes de jeu, les deux équipes avaient tiré 22 fois.

En troisième période, les Panthères ont tenté de revenir dans le match avec un but en avantage numérique, mais Mikisiw Awashish a scellé l’issu du match avec son 6e de la soirée et son 23e de la saison.

Le record de la ligue pour le plus grand nombre de buts, soit 7, appartient à Steve Demers des Beaucerons de Sainte-Marie, qui avait réussi l’exploit le 19 février 1994. Mikisiw détient maintenant trois records de franchise des Condors, soit le plus grand nombre de buts en un match (6), le plus grand nombre de mentions d’aides en un match (6), en plus d'égaliser le record du plus grand nombre de points en une partie détenu par son coéquipier, Samy Paré (7). Il a terminé la soirée avec six buts et une mention d’aide.

Le gardien William Gagné a enregistré sa 16e victoire grâce à 25 arrêts sur 29 tirs. Les Condors reprendront la route dimanche alors qu’ils seront en action face aux Inouk de Granby.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon