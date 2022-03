Une 6e victoire consécutive pour les Chevaliers de Lévis

Les Chevaliers ont signé une 6e victoire consécutive hier soir alors qu’ils ont défait l’Intrépide de Gatineau par le pointage de 7-3.

Les représentants de Chaudière-Appalaches ont offert aux 522 spectateurs une prestation sans reproche. L’Intrépide et les Chevaliers s’affrontaient pour la première fois cette saison.

Les visiteurs se sont aperçus de la grande rapidité et du jeu d’ensemble de leurs rivaux. Les Lévisiens ont appliqué beaucoup de pression tout au long du match. Ceux-ci ont passé presque tout le match dans la zone adverse. Malgré cela, le premier vingt se termine à égalité 1-1. Le but de Gatineau vient du bâton de Quiney-Nicolas Supprien à 6 : 07. Son lancer passe sous la mitaine de Simon Boucher. La réplique vient quelques minutes plus tard lorsque Thomas Paquet reprend un retour de lancer et inscrit son 9e but de la saison.

Le scénario se répète en 2e période. Les Chevaliers dominent le jeu et les chances de marquer. Les locaux reprennent les devants à 3 : 41 lorsque Justin Breton fait dévier le lancer de Xavier Fauchon. Thomas Paquet marque son 2e but du match en se retournant sur lui-même, il surprend le gardien gatinois. L’Intrépide se montre très opportuniste, il remet le match à égalité avec 2 buts. Ceux-ci sont l’œuvre de Jérôme Gilbert et de Wynston Iserhoff.

Au 3e vingt, les joueurs de Pier-Luc Giguère imposent encore un rythme infernal. Les visiteurs sont incapables de suivre cette fois-ci. Les Chevaliers marquent 4 buts sans réplique. Olivier Houde atteint le plateau des 20 buts cette saison. Un but de toute beauté. Il déjoue le défenseur avant de se présenter seul devant le gardien qu’il déjoue habilement.

Le capitaine des Chevaliers, Jérôme Nadeau, porte un dur coup à Gatineau en avantage numérique en inscrivant son 17e but de la campagne. Oliver Dubois et Justin Garneau marquent en intervalle de 15 secondes pour mettre un terme à un match parfait des Chevaliers.

Le gardien de l’Intrépide, Justin Lapointe, a été bombardé de 40 lancers. De son côté, le cerbère des Chevaliers, Simon Boucher, a fait face à 16 lancers.

Les 3 étoiles RDS sont tous des Chevaliers :

La première étoile : Olivier Houde ;

La deuxième étoile : Eliott Simard ;

La troisième étoile : Jérôme Nadeau

Dans le cadre du match de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, les joueurs des Chevaliers ont remis un chèque au montant de 6741.89 au gens de la Fondation. Le défenseur des Chevaliers Louis-David Veilleux avec une récolte de 100 photos sur ses 2 chandails au couleur de la Fondation a été le meilleur des siens à ce niveau et sera notre candidat au trophée pour l’implication sociale lors du Galas de fin de saison de la Ligue M18 AAA.