L’Académie des Condors en hockey commence aujourd'hui

La première édition de l’Académie des Condors - Hockey débute aujourd’hui au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, pour les 36 jeunes Beaucerons participants, âgés entre neuf et 15 ans.

Sur le même concept que le camp d’entraînement en football, ces trois jours de formation ont pour objectif de développer les qualités athlétiques spécifiques des hockeyeurs de la région de M9 à M15.

Deux groupes ont été formés, un pour les 11 ans et moins, puis un pour les 12 ans et plus. Des jeunes de divers niveaux seront présents.

« On aimerait que les gens de la région viennent à l’Académie pour nous voir jouer, voir comment on s’entraîne et qu’ils apprennent des trucs de nous », a indiqué Pierre-Luc Siméon, entraîneur adjoint de l’équipe des Condors. « On aimerait créer un sentiment d'appartenance avec les jeunes de la région pour qu’ils aient envie de rester à l’école le plus longtemps possible dans le but de pouvoir jouer au hockey à un bon niveau dans leur région. »

En participant à l’Académie, les athlètes de la région seront en mesure de développer des habiletés qui leur seront utiles tout au long de leur carrière sportive de hockeyeur : l’agilité et la puissance du coup de patin, le maniement de la rondelle ainsi que le jeu en espace restreint. L’Académie est ouverte à tous.

Pierre-Alexandre Poulin l'entraîneur-chef des Condors hockey, Pierre-Luc Siméon et cinq à six joueurs de l’équipe seront présents chaque jour pour entraîner et conseiller les jeunes sportifs.

« Chaque jour, les jeunes auront l’occasion de rencontrer des joueurs de la division actuelle. On espère que ça va aider à créer des sentiments d’appartenance », d’ajouter l’entraîneur adjoint.

L’ensemble du camp d’entraînement est ouvert au public, dans le respect des mesures sanitaires.

D’ailleurs, l’équipe du Cégep Beauce-Appalaches jouera un match à domicile ce mercredi soir auquel les participants de l’Académie sont invités, ainsi que les citoyens de la région.