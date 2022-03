Place aux séries dans la Ligue de hockey Côte-Sud

La Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light mettait un terme à sa saison 2021-2022 avec la présentation des quatre derniers matchs de la saison régulière au cours du week-end passé.

Deux de ces quatre matchs ont été disputés par le Familiprix de Saint-Joseph.

En visite à l’aréna de Saint-Gilles le 4 mars, les Beaucerons, menés par Maxime Cliche et Denis Nadeau qui ont amassé trois points chacun, ont signé un gain de 3-2 devant les Mercenaires de Lotbinière.

Forts de leur victoire de la veille, les joueurs du Familiprix se sont rendus à l’aréna Bertrand-Lepage pour le dernier match du week-end et de la saison régulière 2021-2022 du Circuit Drouin, le samedi 5 mars.

Mené par les doublés d’Olivier Lafontaine et Maxime Cliche, ainsi que par les quatre points de Jacob Jacques (quatre passes), le Familiprix a signé un sans équivoque de 10-2 sur les Fondations B.A. de Trois-Pistoles.

Les deux équipes se sont échangé un filet chacun en première, Olivier Lafontaine ouvrant la marque pour les visiteurs 12:59 et Jeffrey Desjardins répliquant avant la fin de l’engagement, à 18:01. Le match s’est joué en deuxième alors que l’offensive beauceronne a déferlé avec cinq buts sans réplique, soit ceux de Joé Boutin en avantage numérique, Maxime Cliche, Junior Lessard, Félix Poulin et Olivier Lafontaine.

Après que François Gagnon ait rétréci l’écart 5-2 à 2:32 en début de troisième, les visiteurs n’ont laissé aucune chance à leurs hôtes en ajoutant quatre autres buts sans réplique. Maxime Cliche, avec son deuxième de la soirée inscrit en infériorité numérique, a cassé les reins des joueurs du Bas-Saint-Laurent à 7:06. Gabriel Perreault, Denis Nadeau et Mathieu Létourneau, en avantage numérique, ont tour à tour marqué pour le Familiprix qui a dirigé 38 tirs vers le filet adverse, contre 36 pour les joueurs des Fondations B.A.

Classement final et affrontements à venir

Cette saison, marquée par un arrêt forcé en raison de la pandémie et des mesures sanitaires étant maintenant terminée, les séries d’après-saison se mettront en branle à compter du week-end prochain avec la tenue des affrontements 3 de finale 5.

Au terme du calendrier régulier, un classement général final a été établi au prorata des parties jouées et points obtenus. Ce faisant, les Mercenaires de Lotbinière sont déclarés champions de la saison régulière avec un pourcentage de 0,700, suivis du Giovannina de Sainte-Marie (0,643), du Familiprix de Saint-Joseph (0,615), des Éperviers de Saint-Charles (0,594), du Décor Mercier de Montmagny (0,538), des Fondations B.A. de Trois-Pistoles (0,433), du Plastiques Moore de Saint-Damien (0,406) et du Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli (0,344).

Les séries quart-de-finale 3 de 5 s’amorceront le week-end prochain avec les affrontements suivants :

- Saint-Jean-Port-Joli (no 8) contre Lotbinière (no 1)

- Saint-Damien (no 7) contre Sainte-Marie (no 2)

- Trois-Pistoles (no 6) contre Saint-Joseph (no 3)

- Montmagny (no 5) contre Saint-Charles (no 4)

L’horaire complet de ces séries sera dévoilé en début de semaine sur le site Internet de la Ligue de hockey Côte-Sud. Une fois celles-ci terminées, les demi-finales seront-aussi des confrontations 3 de 5 et la grande finale une série 4 de 7.

Avec la collaboration de Serge Lamontagne.