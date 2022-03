Quelques jours avant la fin du Défi château de neige

En janvier, l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA) avait lancé le Défi château de neige aux familles qui désirent prendre l’air. L’évènement se termine le 14 mars.

Plus de 225 châteaux ont été soumis depuis de début et il est toujours temps de participer pour avoir la chance de recevoir l’un des prix. Des accès et des séjours dans les sites de plein air de la région ainsi que des cartes cadeaux pour l’achat de matériel sportif seront tirés parmi les constructions soumises au www.defichateaudeneige.ca.

Pour participer, vous devez construire un château de neige, le prendre en photo puis le partager sur le site Internet du défi.

Depuis le lancement de l’édition 2022 du Défi château de neige le 10 janvier dernier, de nombreuses écoles ont accepté de relever le défi avec leurs élèves. Près du tiers des 250 châteaux inscrits dans la région jusqu’à présent ont été soumis par les établissements scolaires.

« Je crois que ce qui fait la réussite du défi dans les écoles c’est la simplicité. Pour participer, il n’est pas nécessaire de créer un chef-d’œuvre. L’important c’est de jouer dehors et de bouger », souligne l’agente de développement en plein air à l’URLS-CA, Caroline Pomerleau.

Faire preuve de prudence

Les participants sont invités à faire preuve de prudence lors de la construction. Il est déconseillé de faire des structures avec des toits et des tunnels. L'organisation a décidé de ne pas accepter ces derniers au concours.