Les patineuses du CPA Sainte-Marie font bonne figure

L'équipe de hockey de l’Assurancia à Saint-Georges a essuyé une défaite et remporté une victoire, créant ainsi l'égalité dans la série. En visite à Plessisville pour le premier match de la série demi-finale, vendredi 11 mars, l’Assurancia s’est incliné 3 à 1. Jacob Roy a marqué son 8e des séries en première pour créer l’égalité 1 à 1, mais l’Assurancia n’a jamais été capable de profiter de ses chances en avantage numérique en plus de frapper deux poteaux. Mika Gonthier-Bernard a été brillant dans la défaite. Le soir de tempête du samedi 12 mars, l’Assurancia avait la chance de créer l’égalité dans la série. Après seulement six minutes de jeu, Cédric Poulin inscrit son deuxième des séries pour donner les devants 1 à 0 aux locaux. En deuxième, Olivier Girard dirige une rondelle qui semble avoir des yeux vers le filet et inscrit son premier de la saison ! Moins de quatre minutes plus tard, Nathan « kid » Paquet marque son premier des séries et donne une avance de trois buts à l'équipe de Saint-Georges. En avance 3 à 1 après deux périodes, Jacob Tremblay, fidèle à ses habitudes, fut étincelant permettant à l’Assurancia de l’emporter 4 à 1. Bryan Lemieux a marqué dans un filet désert. Il s’agit d’une 6e victoire en 7 sorties pour Tremblay en éliminatoire. Les prochains matchs se joueront vendredi 18 mars à Plessisville à 20 h 30 et dimanche 20 mars à Saint-Georges à 19h.