Une nouvelle direction pour l'Ascalon Saint-Georges

L’Ascalon Saint-Georges présente la nouvelle structure de direction qui va être aux commandes du club de soccer de Saint-Georges pour les prochaines activités et événements à venir.

En effet, Alex Veilleux, précédemment directeur technique du club, ayant émis le souhait en début d’année de se retirer progressivement de son poste afin de pouvoir se consacrer à d’autres défis professionnels, le conseil d’administration de l’Ascalon Saint-Georges mise sur la continuité et la stabilité avec un choix « ressources locales » pour poursuivre le développement du club de soccer géorgien. Une décision mettant en avant l’expertise acquise saison après saison par les membres de l’équipe technique de l’Ascalon Saint-Georges.

Depuis ce mois de mars, un trio bien connu sur les terrains de soccer compose l’équipe de direction de l’Ascalon, à savoir Olivier Bélanger au poste de directeur général ainsi que Xavier Bouhy et Jérôme Maria dans le rôle de directeurs techniques. À noter qu’Alex Veilleux demeurera en contact avec cette équipe de direction, dans un rôle de consultant pour y assurer une bonne transition des différents dossiers et mandats.

Olivier Bélanger, originaire de Charlevoix et établi en Beauce depuis plusieurs années, possède une expérience de joueur collégial et de niveau AAA dans la région de Québec. À titre d’éducateur de soccer, il cumule une quinzaine d’années dans les réseaux civils et scolaires, est en cours d’obtention de la licence C de Soccer Québec. Il agit actuellement comme entraîneur au Sport-Études Beauce, sur l’équipe collégiale masculine des Condors Cégep Beauce- Appalaches et à l’Ascalon Saint-Georges.

Xavier Bouhy est présent au sein du club de Saint-Georges depuis plus de dix ans. Il possède une très grande expérience de la gestion technique en plus d’être l’un des éducateurs les plus formés du club (ESP-DEP Soccer Québec, Licence B formé Soccer Canada, en cours d’obtention de la licence Enfant Soccer Canada et cours de directeur technique Soccer Québec). Présent à titre d’éducateur sur plusieurs équipes juvéniles de l’Ascalon et responsable de l’Académie Ascalon, il agit également comme entraîneur de l’équipe scolaire féminine à l’école des Deux Rives ainsi qu’à titre d’entraîneur-chef soccer collégial féminin du Cégep Beauce-Appalaches. Enfin, il est responsable du programme Études-Soccer à l’école Jésus-Marie de Beauceville et agit comme support technique avec le Sport-Études Beauce.

Jérôme Maria est également un vieil habitué du club puisque présent depuis 2008 à Saint-Georges comme joueur notamment sur l’équipe Senior AA masculine, son rôle évoluant logiquement par la suite comme éducateur sur les équipes de jeunes. Originaire de l’Île de la Réunion (France), Il est détenteur du diplôme ESP-DEP de Soccer Québec et a déjà œuvré au niveau de la gestion technique du club précédemment. À noter qu’il agit également comme assistant-entraîneur avec les sélections régionales masculines de Chaudière-Appalaches.

Les nombreuses expériences et qualifications de ce trio de direction permettront à l’Ascalon Saint-Georges de poursuivre le développement du soccer à Saint-Georges et en Beauce. Plusieurs mandats et dossiers sont notamment au programme des mois à venir. Citons-en quelques-uns :

• L’obtention du niveau régional du programme de certification des clubs par Soccer Canada, certification qui permettra entre autres aux équipes de l’Ascalon de compétitionner en niveau AA ;

• L’optimisation du programme Centre de développement des Clubs (CDC) en proposant notamment aux joueurs faisant le choix du soccer local, de jouer deux matchs par semaine en plus d’avoir accès à des ateliers techniques ;

• Le développement régional en Beauce avec l’activité Caravane Ascalon ;

• La formation de l’ensemble des intervenants de l’Ascalon Saint-Georges, incluant les entraîneurs-éducateurs bénévoles pour un meilleur encadrement des équipes de soccer local ;

En terminant, l’Ascalon Saint-Georges tient à remercier Alex Veilleux pour le travail réalisé au niveau du club.