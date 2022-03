Réussite pour les Rendez-vous d’hiver de Beauceville

L’équipe du Service des loisirs de la Ville de Beauceville se dit satisfaite du taux de participation aux activités des Rendez-vous d’hiver 2022 qui ont pris fin dimanche.

Parmi celles-ci, l’activité « Tire-toi une bûche » fut un méga succès. C’est sous un soleil printanier que l’activité a eu lieu le 5 mars sur les terrains de l’École de Léry. Après avoir déplacé la date en raison de la mauvaise température annoncée, près de 1000 personnes ont pris part à la fête annonçant le printemps. Sur place, Cabane à sucre mobile avec dégustation de tire sur neige, lancer de la hache sous la supervision de l’équipe Tomahawks Québec (une nouveauté cette année), animations diverses avec la MDJ Robert Cliche, jeux gonflables et plus.

Soirée de la femme

Une soirée toute spéciale attendait les femmes de 18 ans et plus le 9 mars avec le Rendez vous ROSE présenté par la pharmacie Proxim Louise Binet et Andréanne Caron afin de souligner la journée internationale des femmes.

Un souper et une soirée animée furent grandement appréciés des quelque 70 participantes de tous âges au Restaurant Normandie-Sabreur de Beauceville. Cocktail, souper, tirages, cadeaux et animation, avec, en bonus, une conférence de Danye Nadeau, mère de Pier-Alexandre Poulin, hockeyeur de haut niveau et entraîneur et de Marie-Philip Poulin, la quadruple médaillée olympique. L’auditoire attentif a pu découvrir la femme et la mère derrière ces athlètes de haut niveau.

Enfin, les ateliers intergénérationnels ont connu un franc succès lors de la semaine de relâche. Il s’agissait d’une part de l’atelier vert de la Société d’horticulture et d’écologie de Beauceville avec la fabrication d’un mini-jardin intérieur en pot (commandité par le Marché des Pins de Notre-Dame-des-Pins) et d’autre part d’un atelier de création du Cercle de Fermières de Beauceville avec la fabrication d’un jeu de Tic-Tac-Toc.

Notez que l’exposition en plein-air d’oeuvres d’artistes locaux sur la piste cyclable se poursuit jusqu’au 15 avril.