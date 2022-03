Condors: victoire de 5 à 3 contre Montréal-Est

Les Condors ont renoué avec la victoire face aux Rangers de Montréal-Est, dimanche.

Les deux équipes se rencontraient pour une troisième et dernière fois en saison régulière.

Chaque équipe avait remporté leur match sur la patinoire adverse et c’est avec seulement 17 patineurs que les Condors se sont sauvés avec la victoire par la marque de 5 à 3, ce qui était leur 5e partie en 8 jours.

Les Condors se préparent pour les séries éliminatoires avec une séquence de sept parties en 11 jours, dont cinq sur les patinoires adverses.

Il était important pour les Condors de se relever après la défaite subie à Longueuil deux jours plus tôt. William Gagné avait la mission de garder son équipe dans le match et il l’a fait très bien, surtout dans les premiers instants du match.

Louis Nadeau, qui célébrait son 19e anniversaire de naissance, a ouvert la marque alors qu’il avait récupéré le retour du lancer de Mikisiw Awashish, Jacob Bernard a été aussi complice sur le jeu.

Nadeau en a rajouté en milieu de deuxième, lui qui avait donné un effort soutenu lors de ses présences précédentes, s'est vu offrir la rondelle à l’embouchure du filet de Shingarov pour doubler l’avance des Condors avec son 10e de la saison. Avant la fin de la deuxième période, Klency Pierre-Noël avec son 13e, réduisait l’écart à un seul but.

En 3e, les deux équipes se sont échangé deux buts avant que Dylan Champagne complètait la marque dans un filet désert, c’était alors 5 à 3 pour les Condors. Dans cette période, le capitaine Mikisiw Awashish a prolongé sa séquence de match avec au moins un but à 6 et à 12 parties consécutives avec au moins un point pour un total de 38 points soit 14 buts et 24 mentions d’aides. Il a reçu une mention spéciale pour le joueur du mois de février dans la CJHL au niveau national.

William Gagné a réalisé 35 arrêts sur 38 tirs pour sa 17e victoire tandis que Ventsislav Shingarov a effectué 36 arrêts sur 40 lancers.

Les Condors sont à la maison pour affronter aujourd'hui l’Everest de la Côte-du-Sud qui seront les visiteurs. Les Condors complèteront la séquence de sept matchs en 11 jours alors qu’ils rendront visitent jeudi aux Braves de Valleyfield.

Collaboration de Pierre-Luc Siméon