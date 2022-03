Éliot Grondin termine sa saison avec une victoire

C’est sous la pluie et par grand froid que les deux équipes de la FADOQ - régions de Québec et Chaudière-Appalaches, ont participé au Pentathlon des neiges 2022 sur les plaines d’Abraham à Québec. Comptant cinq membres, chacune des équipes a participé au 27,4 km. Composé de vélo, de course à pied, de ski de fond, de patin et de raquette, cette grande course pousse les athlètes à offrir le meilleur d’eux-mêmes.