Place aux demi-finales de la Ligue de hockey Côte-Sud

Les séries quart-de-finale de la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light prenaient fin au cours du week-end.

Au terme des rencontres présentées de vendredi à dimanche, les Éperviers de Saint-Charles, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, les Fondations B.A, de Trois-Pistoles et le Plastiques Moore de Saint-Damien ont vu leur saison prendre fin, leurs adversaires respectifs passant au prochain tour.

Montmagny en trois

Menant déjà par deux matchs contre aucun, le Décor Mercier de Montmagny passe au prochain tour après avoir éliminé les Éperviers de Saint-Charles en trois matchs. Comme lors des deux premières parties présentées la fin de semaine précédente, les Magnymontois ont eu besoin de la prolongation pour l’emporter 6-5, à l’aréna de Saint-Charles, le vendredi 18 mars.

Après que les locaux eurent pris les devants 2-0 avec des filets de Gabriel Bouchard à 1:09 et de Samuel Poulin en avantage numérique à 2:27, le Décor Mercier a terminé la première période en force avec trois buts sans réplique : Keven Jalbert a tout d’abord profité d’une supériorité numérique pour rétrécir l’écart à 4:11 et après qu’Hubert Fréchette ait créé l’égalité à 18:21, Jean Daniel Gauthier donnait les devants 3-2 au Décor Mercier à 19:36.

Profitant de cet élan, Gauthier a inscrit son deuxième du match en milieu de 2e période (9:01) lors d’une punition aux Éperviers, puis les locaux ont rétréci l’écart à 4-3 lorsque Jessy Croteau lors d’un tir de pénalité.

Le Décor Mercier a inscrit un troisième but en avantage numérique lorsque Louis-Philippe Lebrasseur a porté la marque 5-3 en milieu de 3e (10:03) et Samuel Poulin a forcé la tenue de la prolongation en inscrivant deux autres filets, ses 2e et 3e de la rencontre, à 13:52 et 19:33.

Comme ce fut le cas lors des deux rencontres précédentes, la quatrième période n’a pas duré longtemps puisque Louis David Bourgault a semé la consternation dans l’aréna de Saint-Charles en inscrivant le filet vainqueur à 1:02, envoyant ainsi les Éperviers en vacances.

Le Pavage Jirico balayé également

Les joueurs des Éperviers ne sont pas les seuls à avoir subi les affres d’une élimination en trois matchs au premier tour puisque le Pavage Jirico, dernier au classement général, n’a pas fait le poids devant les Mercenaires de Lotbinière qui l’ont emporté eux aussi en trois rencontres.

Menant déjà par 2-0, les Mercenaires ont éliminé leurs adversaires de Saint-Jean-Port-Joli en l’emportant 6-1, le vendredi 18 mars, à l’aréna de Saint-Gilles.

Jordan Hewey et Mathieu Blanchet ont donné une avance de 2-0 aux Mercenaires en première moitié de première période, Hewey marquant à 4:36 et Blanchet inscrivant ce qui allait devenir le but de la victoire lors d’un avantage numérique à 10:09.

Les locaux n’ont donné aucune chance au Pavage Jirico en inscrivant deux autres buts en deuxième, avant que ceux-ci ne puissent enfin s’inscrire au pointage avant la fin de l’engagement. Joey Beaudoin a porté la marque 3-0 à 3:22 puis Samuel Bisson a inscrit le 4e but des siens à 10:44. Mathieu Bélanger a porté la marque 4-1 six minutes plus tard exactement, mais ce fut le seul moment de réjouissance du Pavage Jirico qui ont accordé deux autres buts lors d’avantages numériques en 3e, soit ceux Joey Beaudoin et Mathieu Bélanger, leurs deuxièmes du match à tous les deux, à 5:02 et 12:07 respectivement.

Saint-Joseph élimine Trois-Pistoles en quatre matchs

La série mettant aux prises les deux équipes se trouvant à chaque extrémité du territoire, soit les Fondations B.A. de Trois-Pistoles et le Familiprix de Saint-Joseph, s’est terminée samedi soir à l’avantage des Beaucerons qui, avec des gains de 4-0 et 5-1, ont remporté la série 3 de 5 en quatre matchs.

Le vendredi 18 mars à l’aréna de Saint-Joseph, le gardien Pier-Olivier Doyon a arrêté tous les tirs dirigés vers lui et a conduit le Familiprix vers un gain de 4-0.

Guillaume Létourneau a été le meilleur des siens avec un but et deux aides, Jacob Jacques (1-1-2), Danis Nadeau et Mathieu Létourneau inscrivant les autres filets du Familiprix qui, le lendemain, a éliminé la formation du Bas-Saint-Laurent avec un gain sans équivoque de 5-1 devant 201 personnes réunies à l’aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles.

Jacob Jacques à 2:44 lors d’un avantage numérique, Dérick Fournier à 6:07 et Maxime Cliche, lui aussi lors de l’avantage numérique d’un homme à 18:56, ont donné les devants 3-0 aux visiteurs dès la période initiale. Guillaume Pelletier a rétréci la marque à 3-1 dès la 4e minute de la période médiane, mais ce fut le seul moment de réjouissance des locaux qui ont accordé deux autres filets au Familiprix en 3e, soit ceux de Maxime Cliche (à 3:06) et de Félix Poulin, le dernier dans un filet désert à 18:08.

Sainte-Marie élimine Saint-Damien en 5 matchs

Mentionnons enfin que la série opposant le Plastiques Moore de Saint-Damien au Giovannina de Sainte-Marie s’est rendue à la limite des cinq matchs, le Giovannina l’emportant 2-0 lors du 5e match présenté dimanche soir au Centre Caztel de Sainte-Marie. Ce faisant, les Mariverains passent au prochain tour des séries qui débutera vendredi.

À égalité 1-1 après les matchs du précédent week-end, cette série se poursuivait donc le vendredi soir 18 mars au Centre Caztel. Mené par un doublé de Maxime Aubin, qui a aussi ajouté une passe, le Plastiques Moore a signé un gain de 5-3 pour ainsi prendre les devants 2-1 dans cette série.

Samuel Labrecque et Jimmy Trahan en 1re, ainsi qu’Hubert Chabot en 2e, ont été les autres marqueurs des Bellechassois, la réplique de Beaucerons venant de Félix-Antoine Chabot et Nicolas Létourneau en première également, ainsi que de Charles Bêty qui avait marqué en tout début de 3e période.

Le lendemain, à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien, les joueurs du Giovannina ont remis la monnaie de la pièce à ceux du Plastiques Moore avec un gain de 3-1 sur la route, créant ainsi l’égalité 2-2 dans cet affrontement 3 de 5.

Charles Bêty lors d’un avantage numérique à 7:42 puis Brian Cliche, à 10:59, ont permis au Giovannina de conclure le 1er engagement avec une avance de 2-0 et Dave Boily a accru cette avance à 6:54 en deuxième. Ian Chabot a inscrit le seul but des locaux avec son premier des séries alors qu’il ne restait que 2:27 à jouer au match lors duquel les deux gardiens ont été des plus occupés.

Soulignons que cette série s’est terminée dimanche soir, comme on le mentionnait précédemment, un gain de 2-0 du Giovannina sur le Plastiques Moore.

Félix Antoine Chabot a marqué les deux buts des vainqueurs en 3e période, le premier à 5:18 et le second à 11:01. Le blanchissage est allé à la fiche de Jean-Philippe Fecteau.

Prochains affrontements

Soulignons que les séries demi-finale 3 de 5 se mettront en branle le vendredi 25 mars alors que les Mercenaires de Lotbinière recevront la visite du Décor Mercier de Montmagny, d’une part, et que le Giovannina de Sainte-Marie se mesurera au Familiprix de Saint-Joseph dans un duel 100 % beauceron.

Le calendrier complet de cette série sera dévoilé au cours des prochaines heures sur le site internet de la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light.

Trois étoiles de la semaine

Première étoile : Félix-Antoine Chabot, Giovannina de Sainte-Marie – 3PJ, buts, 1 passe, 4 points

Deuxième étoile : Guillaume Létourneau, Familiprix de Saint-Joseph — 2PJ, 1 but, 3 passes, 4 points

Troisième étoile : Louis David Bourgault, Décor Mercier de Montmagny — 1 PJ, 1 but, 2 passes, 3 points, but gagnant en prolongation

Avec la collaboration de Serge Lamontagne.