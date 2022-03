Une fin de semaine décevante pour l'Assurancia Junior AA

L’Assurancia Junior AA de Saint-Georges disputait deux parties cette fin de semaine, mais malheureusement elles se sont soldées par des défaites.

Le vendredi, l’équipe se rendait à Plessisville pour jouer contre le VBoutin. Il s’agissait du troisième match de la série. Zachary Talbot a donné les devants en première période, mais les locaux se sont repris avec 4 minutes à jouer.

En début de troisième, le VBoutin a ajouté un autre but, mais l’Assurancia s’est repris en avantage numérique avec 7 minutes encore au chrono. Mais à la fin de la période, Plessisville a profité d’une rondelle libre dans l’enclave pour obtenir la victoire 3 à 2.

Le dimanche, lors du quatrième match de la série, les Georgiens recevaient à leur tour. Il semblerait que l’équipe n’était pas en forme donnant plusieurs surnombres et chances de marquer à l’adversaire. L’Assurancia s’est inclinée 5 à 1. Le but a été marqué par Félix Labbé.

« C’est très décevant ce genre de match rendu à ce point en série. Il manque clairement d’émotion présentement et on devra trouver une façon de se motiver et d’aller chercher un match là-bas ! On a le dos au mur, il faut maintenant faire face à l’adversité », indique l’équipe d’entraineurs.