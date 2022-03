Mont Adstock: des sentiers diversifiés et plus sécuritaires

Grâce à une contribution financière provenant du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air, la Municipalité d’Adstock a restauré et transformé différents sentiers du Mont Adstock.

Le tout s'est fait en collaboration avec la Coopérative de solidarité récréotouristique du mont Adstock. ll est donc maintenant possible de pratiquer en hiver le ski hors-piste et l’ascension alpine et en période estivale la randonnée pédestre et le vélo de montagne rendant ainsi la montagne accessible toute l’année.

En plus d’avoir élargi les sentiers, améliorer le drainage et installer des passerelles ainsi que des ponceaux, des terrasses ont été modernisées pour les rendre plus sécuritaires et permettre aux utilisateurs de se reposer pendant leur activité physique. Ces aires de repos et de pique-nique ont été installées à des endroits stratégiques afin de contempler les plus beaux paysages adstockois. En s’aventurant dans la montagne, les passionnés du plein air y découvrent non seulement des installations de qualité, mais aussi un panorama à couper le souffle, rendant l’expérience unique en son genre. Des panneaux de signalisation ont également été installés au pied de la montagne ainsi que dans les divers sentiers.

« La montagne offre un vaste terrain de jeux. Elle répond à des besoins de plus en plus grandissants en matière d’activités plein air et complète bien l’offre récréotouristique de la région de Thetford. Avec cette subvention, nous avons pu moderniser les infrastructures et diversifier l’offre de services. La Coopérative de solidarité récréotouristique du mont Adstock est un partenaire de la Municipalité et cette collaboration profite à notre population ainsi qu’à celle de toute la région », se réjouit le maire, Pascal Binet.

Accessibles depuis quelques mois, la Coopérative de solidarité récréotouristique du mont Adstock a déjà observé une augmentation de son achalandage dans ses sentiers surtout pour le ski hors-piste. Pour leur part, les pistes de randonnée pédestre et de vélo de montagne seront ouvertes au public aussitôt que la neige sera disparue et que la température permettra de pratiquer ce genre d’activité.