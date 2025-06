Une journée en immersion avec les jeunes du Camp des Champions

Voir la galerie de photos

Le Camp des Champions bat son plein cette semaine sur le terrain du Cégep Beauce-Appalaches, où plus d’une centaine de jeunes de 10 à 15 ans participent à cette édition 2025 déjà bien lancée.

Ce jeudi 26 juin, EnBeauce.com a rencontré l’un des organisateurs, Félix Michaud, pour en apprendre davantage sur le quotidien du camp et les nouveautés de cette année.

Dès le matin, l’ambiance est à l’énergie et au plaisir. Les jeunes entament leur journée avec une activité d’échauffement surnommée la « patate chaude », une manière ludique de réveiller les muscles… et de renforcer les liens avec les coachs. Nouveauté de cette édition : chaque entraîneur est désormais responsable d’un petit groupe de jeunes tout au long de la semaine, ce qui favorise un meilleur accompagnement et une dynamique d’équipe accrue.

« On a remarqué que ça rend les transitions plus fluides et que ça crée un vrai sentiment d’appartenance », a expliqué Félix Michaud. Ces mini-équipes permettent aussi d’intensifier les périodes de confrontation, où les jeunes peuvent mettre en pratique les techniques vues en ateliers.

La journée est rythmée par des ateliers par position, des périodes de jeu, mais aussi des moments de repos bien mérités. Les collations sont pensées pour répondre aux besoins des jeunes athlètes. « Cette semaine, on a préparé des sacs avec fromage et raisins pour tous les joueurs avec ma copine », sourit Félix, en soulignant l’importance de l’engagement personnel derrière chaque détail du camp.

L’après-midi est consacré à la formule multisport, une autre nouveauté de 2025. Basket, volleyball, jeux collectifs : l’objectif est clair, éviter la spécialisation trop jeune et développer des habiletés transférables au football. « C’est bon pour leur développement global, et ça garde la journée dynamique », a-t-il insisté.

Au-delà du terrain, une communication fluide avec les familles est au cœur du fonctionnement du camp. Un groupe Facebook est alimenté chaque jour avec des nouvelles, des photos et des réponses aux questions des parents. « On veut que ce soit simple, rassurant, et que tout le monde reparte avec une expérience positive », conclut Félix Michaud.

La deuxième semaine du camp accueillera un nouveau groupe de jeunes, et l’équipe organisatrice compte bien poursuivre sur cette belle lancée. Pour les organisateurs, c’est déjà mission accomplie : offrir à la jeunesse beauceronne bien plus qu’un simple camp de football — une expérience formatrice, humaine et inoubliable.

Visionnez l'intégralité de notre entrevue vidéo ci-dessus avec Félix Michaud durant une journée au Camp des Champions.