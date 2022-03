L'équipe Familiprix de Saint-Joseph à un match de la finale

L'équipe du Familiprix de Saint-Joseph est à un match d'atteindre la finale de la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light après deux gains contre le Giovannina de Sainte-Marie dans la série demi-finale 3 de 5.

Cette demi-finale à saveur 100 % beauceronne s’est mise en branle vendredi soir alors que le Giovannina recevait la visite du Familiprix au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Un filet de Guillaume Létourneau inscrit à 2:16 de la prolongation a permis au Familiprix de signer un gain de 4-3 et d’ainsi prendre les devants 1-0 dans cette série 3 de 5.

Jacob Jacques a donné les devants 1-0 aux visiteurs à 6:20 en première période, mais William Dumont a égalé la marque une minute et 19 secondes plus tard sur une aide de Nicolas Létourneau. René-Dave Pelchat a redonné l’avance au Familiprix lorsqu’il a complété une manœuvre amorcée par Jacob Jacques et Maxime Cliche à 10:19, ce qui a permis aux visiteurs de retraiter au vestiaire avec une avance d’un but.

Après une deuxième période sans but, le Giovannina a renversé la vapeur en troisième en inscrivant deux filets contre un seul pour les visiteurs, forçant ainsi la tenue de la prolongation.

William Dumont a créé l’égalité 2-2 à 3:51, mais Yannick Roy, avec son premier des séries, n’a pas tardé à redonner les devants au Familiprix en trompant la vigilance de Jean-Philippe Fecteau à 5:24. Charles Bêty a ramené les deux équipes à la case départ en créant l’égalité 3-3 à 12:08 et le pointage est resté le même jusqu’à la fin du temps réglementaire, là où Guillaume Létourneau a tranché le débat sur des aides de Maxime Cliche et Olivier Lafontaine.

Deuxième rencontre

Les deux équipes se retrouvaient à l’aréna de Saint-Joseph en fin d’après-midi hier et le Familiprix a signé un gain serré de 3-2, lui permettant ainsi de prendre les devants 2-0 dans cette série et d’espérer une place en grande finale.

William Dupont a donné les devants 1-0 au Giovannina en complétant une manœuvre de Félix-Antoine Chabot à 5:41 en 1re, mais le Familiprix a répliqué avec deux buts rapides sans réplique par la suite, ceux de René-Dave Pelchat à 7:18 et de James Kelly, son premier des séries, à 7:54.

Un seul but a été inscrit en deuxième, soit le 3e de Maxime Cliche qui portait la marque 3-1 à 9:15 et en début de 3e, Félix-Antoine Chabot rétrécissait la marque 3-2 à 4:42.

Le match No 3 de cette série sera présenté le vendredi 1er avril à 20 h 45 au Centre Caztel de Sainte-Marie. Si nécessaires, les parties No 4 et No 5 auront lieu le samedi 2 avril à Saint-Joseph (19 h 30), puis le lendemain, à compter de 19 h 30, au Centre Caztel.

Collaboration: Serge Lamontagne, relationniste LHCS.