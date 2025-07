Plus de 180 athlètes de la Chaudière-Appalaches prêts pour les Jeux du Québec

La délégation de la Chaudière-Appalaches est fin prête pour la 59e Finale des Jeux du Québec, qui se tiendra du 25 juillet au 2 août à Trois-Rivières.

Pas moins de 183 athlètes représenteront la région dans 13 disciplines sportives, prêts à défendre ses couleurs et à ajouter au palmarès déjà impressionnant de 737 médailles en 23 participations.

Réunis au Centre aquatique multifonctionnel de Lévis, les athlètes, entraîneurs, accompagnateurs et parents ont partagé un moment rassembleur avant le départ.

« La rencontre pré-départ, c’est l’occasion de créer un esprit d’équipe et de rappeler à nos jeunes qu’ils partent avec toute une région derrière eux », a souligné Sabrina Bilodeau, agente de développement en sport à l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA).

Sara Champoux choisie porte-drapeau

Lors de cet événement, l’athlète en triathlon Sara Champoux a été désignée porte-drapeau de la délégation pour la cérémonie d’ouverture. À 17 ans, la Lévisienne en sera à sa troisième participation aux Jeux du Québec.

« Son engagement, sa discipline et ses performances font d’elle une source d’inspiration pour toute la délégation », a souligné Mme Bilodeau.

Cette saison, Sara a déjà brillé sur la Coupe du Québec junior, remporté la Série Grand Prix à Joliette chez les élites femmes, et s’est classée première Canadienne aux Championnats américains à Richmond (Virginie) avec une 10e place contre les meilleures Américaines. Elle participera cet été à trois étapes de l’Americas Cup, aux Jeux du Québec ainsi qu’aux championnats québécois et canadiens.

Plus de 3 500 jeunes athlètes provenant des 19 régions du Québec convergeront vers Trois-Rivières pour ces Jeux du Québec, plus important rassemblement multisport de la province.

La délégation de la Chaudière-Appalaches entend bien démontrer sa fierté et son talent, portée par l’enthousiasme et la passion de ses jeunes ambassadeurs et ambassadrices.