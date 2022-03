Le Beauceron Joshua Roy signe un contrat de trois ans avec le CH

Le Canadien de Montréal a annoncé mercredi en être venu à une entente de trois saisons avec l’attaquant Joshua Roy.

Le contrat type pour une recrue de la LNH couvre les saisons 2022−23 à 2024−25.

L’entente rapportera 750 000 $ US à Roy dans la LNH en 2022−2023 et comporte un boni à la signature de 92 500 $. S’il poursuit sa carrière au niveau junior, il touchera 10 500 $. Le salaire de Roy pour les deux dernières saisons du pacte sera de 775 000 $ dans la LNH, avec des bonis de signature de 92 500 $ (2023−24) et de 85 000 $ (2024−25), ou de 80 000 $ dans la Ligue américaine.

Âgé de 18 ans, Roy occupe actuellement le deuxième rang des marqueurs de la LHJMQ avec 92 points, dont 36 buts, en 50 matchs avec le Phoenix de Sherbrooke.

L’ailier gauche de six pieds, 186 livres, en est à sa troisième campagne dans le circuit Courteau. Il a marqué 74 buts et ajouté 97 aides pour 171 points en 145 matchs avec le Phoenix et les Sea Dogs de Saint−Jean, qui en avaient fait le premier choix du repêchage de la LHJMQ en 2019.

Roy a été sélectionné au cinquième tour, 150e au total, par le Tricolore au repêchage de 2021.