Les Condors remportent leur 2e match des séries sous les yeux de Marie-Philip Poulin

La meilleure joueuse de hockey au monde, Marie-Philip Poulin, était l'invitée d'honneur du deuxième match des séries éliminatoires des Condors hockey, qui a eu lieu hier soir au centre Sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

La triple championne olympique native de Beauceville a procédé à la mise en jeu protocolaire du match opposant les Condors aux Rangers de Montréal-Est. Il semble que sa présence a porté chance à l'équipe du Cégep Beauce-Appalaches qui a remporté le match avec un score de 4 à 1 devant près de 700 spectateurs.

Un rendez-vous entre les partisans et Marie-Philip était organisé pendant la première pause. Quelques minutes avant que la première période ne se termine, la file d'attente pour rencontrer l'athlète semblait déjà interminable. Petits et grands ont alors pu échanger avec elle, prendre des photos et faire signer des autographes. Chandails des Condors, cartes de collections, rondelles et même souliers ont reçu la signature de la Beauceronne, accompagnée du numéro 29. Il aura fallu attendre le début de la deuxième pause pour qu'elle puisse finalement rejoindre sa famille installée dans la loge Desjardins de l'aréna.

La sœur de l’entraineur-chef et directeur général de l’équipe, Pier-Alexandre Poulin, était très intéressée par le match. Elle a même surveillé, d'un oeil aguerri, la période qu'elle a manqué. En se fiant aux cris du public, elle a parfois mis en pause les séances photo pour suivre la tournure des événements.

En ce qui concerne la série des Condors, elle est désormais égale 1 à 1 et le prochain match se jouera ce mercredi, encore au centre Sportif Lacroix-Dutil.