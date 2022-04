Trois Beauceronnes dans l’équipe championne

La Série Sportsman TEC a tenu sa réunion annuelle la fin de semaine dernière. C’est samedi le 26 mars qu’André Poulin, Promoteur de la série, a rencontré les équipes de course pour le lancement officiel de la saison 2022. En avant-midi, André Poulin s’est adressé aux équipes de course de la série Mini sportsman. Au total, 21 équipes étaient présentes soit 15 en présence et 6 via le Web.