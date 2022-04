Le club des courailleux de retour après deux ans

Après deux ans d’absence dû à la COVID-19 et les mesures sanitaires, le club de course les courailleux reprend ses activités dès le mois de mai. Ce groupe est affilié à « Courir la Beauce ».

Le club a pour but de rassembler les adeptes de la course à pied de la région tout en leur permettant de développer une saine pratique de ce sport. Ainsi, il y a un programme pour les néophytes et un pour les habitués qui veulent améliorer leur performance.

« Que ça nous fait plaisir de savoir que nous pourrons enfin retrouver notre gang pour courir, jaser et surtout nous améliorer ! » A fait savoir Nicolas Bélanger, fondateur du club. « Les courailleux, c’est un club de course, mais aussi un gang d’amis qui sont heureux de se côtoyer chaque semaine. »

L’inscription inclut des entrainements chaque mardi de mai à septembre ainsi que d’autres activités comme des présentations et formations en lien avec la course à pied. Le point de rencontre habituel est l’île Pozer à Saint-Georges.

Pour s’inscrire, et recevoir leur chandail des courailleux, les intéressés doivent visiter la boutique Chronocité, située sur la 1re avenue à Saint-Georges. Plus d’information est disponible sur le site de Courir la Beauce.