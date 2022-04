Quarante-cinq équipes inscrites au Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges

Pas moins de 500 hockeyeuses viendront démontrer leur talent en Beauce-Etchemin, du 22 au 24 avril, avec la tenue du 9e Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges, le plus important événement du genre au pays.

« Plusieurs participantes seront des Beauceronnes qui évoluent dans diverses ligues au Québec et ailleurs », a signalé la présidente du comité organisateur, Diane Bélanger, en conférence de presse aujourd'hui.

D'ailleurs, les organisatrices du tournoi ont décidé de profiter de la mise au jeu protocolaire du vendredi soir pour célébrer le parcours exceptionnel de trois hockeyeuses beauceronnes, soit Rosalie Bégin-Cyr, Emmy Fecteau et Audrée-Ann Rodrigue, qui ont remporté cette année, avec leur équipe des Stingers de Concordia, le Championnat provincial universitaire de hockey féminin, puis le Championnat canadien U sports.

Du même coup, on soulignera les performances d'autres joueuses de la région, soit Marika Labrecque, représentante de l’Université McGill, lors des Championnat canadien U sports ainsi que Gabrielle Fecteau et Majorie Bolduc, étudiantes de l’Université Bishop, qui a terminé au 4e rang du Championnat provincial RSEQ à leur toute première année d’existence dans la ligue. « Ça va montrer que la Beauce est une véritable pépinière de talents en hockey féminin », a dit Mme Bélanger.

Les 45 équipes en présence se disputeront les honneurs dans les catégories A, B, C, D et le E. Pas moins de 7500 $ seront remis en bourses dans ces diverses classes. La catégorie A, une classe ouverte, attirera six équipes dans lesquelles on retrouvera des hockeyeuses universitaires et des anciennes joueuses des Canadiennes de Montréal. C’est également dans cette classe que l'on pourra voir performer plusieurs Beauceronnes qui ont toutes défendues les couleurs de leurs universités lors du dernier Championnat provincial universitaire de hockey féminin du RSEQ, notamment celles nommées précédemment.

D’autre part, on retrouvera huit équipes dans la classe B, 12 dans la classe C et D, et enfin sept équipes dans la classe E, catégorie qui remplace celle de l’invitation qui regroupait quatre équipes auparavant.

Chaque club jouera un minimum de trois rencontres d’une durée de 50 minutes chacune. Pas moins de 83 parties seront disputées lors de cette célébration du hockey féminin, soit 59 matchs sur les deux glaces du Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges et 24 au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper.

Précisons que l’entrée sera totalement gratuite pour toute la durée du tournoi.

Retombées économiques et sportives

Les équipes proviennent des quatre coins de la province, dont Saguenay, Montréal, Québec, Drummondville, Sherbrooke, Sept-Îles ainsi que de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.

Avec 45 équipes, le tournoi engendre des retombées économiques intéressantes pour la région, ont indiqué les six membres du comité organisateur. Elles évaluent que l'événement va générer quelque 150 nuitées sur le territoire au cours de cette seule fin de semaine. Les 83 matchs devraient attirer plus de 1500 personnes à Saint-Georges et à Saint-Prosper.

L’organisation sera de retour en avril 2023, pour la célébration de son 10e anniversaire, et prévoit une édition spéciale pour ce passage marquant dans l’histoire du tournoi.

Pour l'horaire complet des rencontres, visitez le site Web du THF Saint-Georges en cliquant ici.