C'est la relance du club « Sur 2 Roues Beauce » 

Après deux années sans activité en raison de la pandémie, le club cycliste Sur 2 Roues Beauce reprend du service, vient d'annoncer par voie de communiqué de presse la présidente de l'organisme, Josée Vocelle.

D'ailleurs, pour formaliser le tout, une rencontre d’information et de lancement est prévue le 28 avril à 19 h au Pavillon Alfred-Leblond du Parc des Sept-Chutes à Saint-Georges.

Mme Vocelle précise qu'après un sondage mené auprès des anciens membres, la « personnalité » du Club a été revue afin de réunir les amoureux du vélo de route de la Beauce. L'organisation s'est dotée aussi d'un nouveau site web.

« J’invite donc toute personne — membre et non membre — à venir nous rencontrer pour jaser de la prochaine saison et des nouveautés », a mentionné la présidente du club qui rappelle que l'organisation n'est pas réservée qu'aux sportifs, bien au contraire.

« Cette année, en début de saison, il y aura des encadreurs qui auront pour mission d’accompagner les nouveaux membres afin qu’ils sentent rapidement qu’ils font partie "de la gang" ! Ils aideront aussi ceux qui n’ont jamais roulé en peloton. Ce n’est pas sorcier, mais il faut quand même un peu d’adaptation au début pour que ce soit agréable et sécuritaire », a précisé de son côté la vice-présidente, Michèle Tardif.

Rappelons que la mission du club est de rassembler les amateurs de vélo de Saint-Georges et ailleurs dans la région, organiser des excursions pendant la période estivale et donner aux membres l’opportunité de rouler en groupe dans le plaisir et en toute sécurité.

Les randonnées ont lieu tous les lundis et mercredis à 18 h ainsi que le samedi matin.