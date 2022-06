Une victoire in extremis avec trois buts en troisième période

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches avaient la ferme intention d’accentuer leur avance dans la série dans la Ligue Hockey Junior AAA du Québec, mais ce sont les Rangers de Montréal-Est qui avaient pris les devants.

Trois buts marqués en moins de 12 minutes en troisième période ont permis aux Beaucerons de l’emporter 4 à 3 dans une fin de match dramatique hier soir.

Dès le début du match, le rythme était effréné, mais les gardiens Ventsislav Shingarov et le gardien recru, Jérémy Louchard se sont signalés à plusieurs reprises. C’est le rapide Klency Pierre-Noël qui ouvre le pointage avec son 2e de la série grâce à un effort soutenu devant la cage de Louchard. Il n’a fallu que 4 minutes 30 secondes avant que Louis Nadeau réplique sur un retour de lancer de Mikisiw Awashish et Charles-Édouard Drouin. En milieu d’engagement, le vétéran Said Aby-Faycal a redonné les devants aux Rangers avec un bon tir qui a surpris Louchard.

Plusieurs désavantages numériques ont ralenti le tempo des Condors en deuxième période et pendant que deux joueurs des Condors étaient au banc des punitions, Félix Poulin avec son 2e de la série donnait deux buts d’avance aux Rangers avant de retourner aux vestiaires. C’était alors 28-20 au chapitre des tirs pour les locaux.

Le « vert et jaune » a ouvert la machine en troisième période et Shingarov a été solide devant son filet jusqu’à ce que Jovan Audet intercepte sa passe et marque pour réduire l’écart à un seul but. Le trio de Samy Paré, Julien Létourneau et Dylan Champagne ont maintenu la cadence en zone des Rangers et c’est Félix-Antoine Hamel-Gosselin qui a créé l’égalité 3 à 3. Alors qu’on croyait tous se diriger en prolongation, Dylan Champagne a remporté la mise en jeu et Julien Létourneau a battu Shingarov avec un puissant tir dans le haut du filet. Jérémy Louchard a repoussé les six tirs qu’il a reçus lors de cette période pour récolter sa première victoire de sa carrière junior en série éliminatoire avec un total de 31 arrêts sur 34 tirs.

Les Condors auront la chance de mettre un terme à la série de première ronde, ce soir à 20 h au Centre sportif Lacroix-Dutil.

En collaboration avec Pierre-Luc Siméon