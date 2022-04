C'est la période d'inscription au 8e Défi 4 Vents

Après avoir vu ses deux dernières éditions annulées ou modifiées, la compétition du Défi 4 Vents, un événement sportif scolaire-municipal de course et de marche, revient le samedi 4 juin à Adstock. La période d'inscription pour y participer bat son plein.

En plus du retour des différentes épreuves, des nouveautés se sont intégrées à la programmation afin de faire bouger le plus de personnes, ont indiqué les membres du comité organisateur qui sont Laval Lapointe, Manon Lehoux, Stéphanie Bernard, Xavier Nadeau-Tardif, Pascal Tardif, Alex Simoneau, Francis Marois, Serge Morin et Justin Lessard-Nadeau.

Les parcours traditionnels demeurent avec la course familiale du 2 km ainsi que les trajets du 5 km et 10 km. Finalement, le 21,1 km est proposé pour les coureurs expérimentés, où les marcheurs ne sont pas autorisés.

Comme nouveauté en 2022, les organisateurs proposent un défi sprint parmi les participants de la course, une fois leur trajet terminé.

La Compétition d’école Sports Experts, qui s'adresse à l’ensemble du réseau scolaire des Appalaches et de Beauce-Sartigan, revient aussi. Elle se divise en deux volets:

— École la plus participative, c’est-à-dire celle enregistrera le plus haut taux de participation d’élèves inscrits au défi. Cette école remportera un prix de 500 $ ainsi qu’une bannière. Un montant de 250 $ sera remis à l'établissement de 2e place.

— École la plus performante où les deux écoles les plus performantes se mériteront un prix en fonction du cumuls de points. Les prix seront offerts aux écoles sous forme de certificat-cadeau.

Toutes les informations pour inscrire les écoles se retrouvent sur la page Facebook du Défi 4 Vents.

Bon an mal an, le Défi 4 Vents recense au moins 800 inscriptions à chaque édition et le comité organisateur espère accueillir plus de coureurs cette année.

Pour celle et ceux qui s’inscriront avant le 18 avril, le coût sera de 12 $ pour le 2 km ou de 20 $ pour les autres distances. Par la suite, les prix augmenteront à 17 $ pour le 2 km ou 25 $ pour les autres parcours. Les intéressés peuvent s'inscrire dès maintenant pour la prévente sur le site Internet de l'événement (defi4vents.com).