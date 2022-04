Des judokas beaucerons couronnés champions provinciaux

En fin de semaine dernière (2 et 3 avril) avait lieu le championnat provincial de judo 2022 à Repentigny. Le Club de judo de Saint-Georges y était, avec une délégation de 12 athlètes.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, tous les judokas pouvaient s’y présenter pour faire valoir leur savoir-faire. C’est donc avec un grand bonheur d’être enfin tous de retour sur les tatamis que nos judokas ont affronté les meilleurs athlètes de la province.

Repoussée depuis 2 ans en raison de la pandémie, cette édition qui se déroulait sur 5 surfaces de combats a accueilli plus de 725 judokas québécois. Parmi eux, 8 Beaucerons ont su se distinguer, dont Leah Michaud (U16F -52 kg) et Charline Bourque (U16 -63 kg) qui repartent toutes les deux avec le titre convoité de championne provinciale!

Il est important de souligner le travail exemplaire des entraîneurs Martin Beaulieu et Sylvain Michaud qui ont su diriger nos athlètes vers ce niveau d’excellence malgré les restrictions qui étaient en place. La formidable préparation de nos athlètes a permis au club Judo Beauce de remporter 8 médailles lors de cet événement :

• U12F : Magalie Hins bronze

• U14M: Landon Lessard argent (-50 kg) et Nathanaël Enkirche bronze (-42 kg)

• U16F : Leah Michaud or (-52 kg) et Charline Bourque or (-63 kg)

• U16M : Samuel Lespérance argent (-38 kg) et William Maheux bronze (-38 kg)

• U18F : Charline Bourque argent (-63 kg)

Parmi les 1275 combats qui ont eu lieu lors du championnat provincial, le plus long enregistré a été celui qui a opposé deux de nos judokas ! Ainsi, Samuel L’Espérance et William Maheux se sont affrontés pendant plus de 15 minutes pour finalement remporter respectivement l’argent et le bronze. Quelle admirable persévérance !

L’équipe élite de Judo Beauce se prépare maintenant pour les championnats canadiens qui auront lieu ce printemps à Montréal, du 19 au 22 mai.