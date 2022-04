Les Chevaliers en avance 2 à 0

Les Chevaliers vont se présenter sur la glace du Phénix avec une avance de 2-0 dans leurs séries 3 de 5.

Les représentants de Chaudière-Appalaches ont eu raison du Collège Esther-Blondin ce soir par le pointage de 6 à 1 devant une foule survoltée de 1 012 spectateurs.

Pour la première fois en série, les Chevaliers accordent le premier but du match. Mathis Baril profite d’une mêlée devant le but pour déjouer Samuel St-Hilaire. Le premier vingt se termine 1 à 0 en faveur des visiteurs.

L’attaque des Lévisiens débloque en fin de 2e période. À 18:16, Olivier Houde profite d’un avantage numérique pour inscrire son 7 e but des séries. Son lancer bat le gardien Mathys Fernandez dans le haut du filet. Vingt-quatre secondes plus tard, Thomas Paquet soulève la foule et double l’avance des siens. Les Chevaliers retraitent au vestiaire en avance de 2 à 1.

En troisième période, le Phénix encore ébranlé par les 2 buts rapides des Chevaliers, accorde 4 buts sans riposte. Tout d’abord, Olivier Houde surprend le gardien pour son 2 e but du match puis moins d’une minute plus tard, Justin Garneau inscrit son premier but des séries. Les visiteurs obtiennent un avantage numérique et l’entraîneur du Phénix en profite pour retirer son gardien pour jouer à 6 contre 4 même s’il restait encore plus de 11 minutes au match. Sa stratégie se retourne contre lui. Avec un bel effort individuel, Alex Tanguay marque dans le filet désert. Émile Duquet porte la marque à 6 à 1 grâce à un tir précis qui déjoue le gardien.

Il s’agit de la 8e victoire consécutive des Chevaliers en séries éliminatoires et de leur 20e victoire d’affilée en incluant la saison régulière.

Les 3 étoiles RDS sont tous des Chevaliers

La première étoile : Olivier Houde;

La deuxième étoile : Olivier Dubois;

La troisième étoile : Justin Garneau.

Les Chevaliers tenteront de mettre fin à la série dimanche le 10 avril 19h alors qu’ils rendront visite au Phénix.

Avec la collaboration de Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis M18AAA