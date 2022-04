La série est égale 1 à 1 entre Saint-Prosper et Saint-Éphrem

Une défaite contre les Sénateurs mardi et une victoire offensive contre les Devils jeudi ont précédé un duel prometteur entre les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs de Toronto. À défaut de vivre une rivalité Montréal-Québec, la rivalité québécoise/ontarienne s'avérait ce samedi soir une belle aventure à assister. En remportant ce match, les Leafs pouvaient confirmer leur place en séries éliminatoires. Auston Matthews a fait en sorte que cela se produise, avec deux buts sans équivoque. La vedette en bleu en est maintenant avec 58 buts cette saison et risque fort probablement d'atteindre la soixantaine, une marque rarement vue au 21e siècle.