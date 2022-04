Bientôt une équipe féminine de dekhockey en Beauce?

D'après une publication Facebook datant d'hier soir, les Cowboys de la Beauce devraient présenter prochainement une équipe de la Ligue Élite Féminine (LEF).

Ainsi, après avoir fait naître une toute nouvelle équipe de la Ligue Nationale de Hockey Balle (LNHB), les Beaucerons Christopher Rodrigue et Philippe Garnier souhaitent encourager le dekhockey féminin.

C'est ce qui était indiqué dans une publication sur leur page Facebook ce dimanche soir. « Annonce officielle à venir dans les prochains jours », peut-on lire.

Rappelons que c'est en décembre dernier qu'ont été présentées les couleurs de la nouvelle équipe de LNHB établie à Saint-Joseph-de-Beauce. Les joueurs seront donc vêtus d'un gilet long vert, blanc et jaune arborant la tête d’un Cowboy avec chapeau et foulard. On peut imaginer que les couleurs de l'équipe féminine seront les mêmes.