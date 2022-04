Série finale de la LHCS: Saint-Joseph en avance 2-0

La grande finale de la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light s’amorçait cette fin de semaine avec les deux premiers affrontements de la série 4 de 7 opposant le Familiprix de Saint-Joseph au Décor Mercier de Montmagny.

Poursuivant sur leur poussée des dernières semaines, le Familiprix a pris les devants deux matchs à 0, signant des gains de 7-2 le vendredi 8 avril et de 5-4 le lendemain.

Devant 921 spectateurs réunis dans le vieil aréna de Saint-Joseph, qui sera remplacé par un nouveau bâtiment l’an prochain, la ligne composée de Maxime Cliche (tour du chapeau), Olivier Lafontaine (1-3-4) et Denis Nadeau (2 passes) a conduit les Joselois vers un gain de 7-2 vendredi soir.

Après que Jean Daniel Gauthier ait donné les devants 1-0 aux visiteurs lors d’un avantage numérique en fin de première (19:45), le Familiprix a pris les commandes de la rencontre avec quatre buts lors de la période médiane.

Maxime Cliche a inscrit son premier du match à 6:14, puis Olivier Lafontaine a donné les devants 2-1 aux locaux à 10:12. Maxime Cliche, à la faveur d’un avantage numérique à 16:34, a inscrit ce qui allait devenir le but de la victoire avant que Yannick Roy, avec son 5e des séries, ne conclue l’engagement en portant la marque 4-1 à 22 secondes plus tard.

L’offensive beauceronne s’est poursuivie en 3e avec trois autres buts contre un seul pour les visiteurs. Guillaume Létourneau à 2:29, Maxime Cliche avec son troisième du match à 3:47 et Yannick Roy, avec son deuxième du match à 10:55, ont marqué les trois filets de l’engagement pour le Familiprix, Jean-Philippe Lebrasseur inscrivant le dernier but du match pour le Décor Mercier lors d’un avantage numérique à 17:32.

Match serré à l’avantage du Familiprix

Les deux équipes se retrouvaient à l’aréna de Montmagny samedi soir pour la suite de cette série. Après un match à sens unique sur la feuille de pointage, puis une fin de match mouvementée, les joueurs du Décor Mercier et du Familiprix ont offert du jeu enlevant aux 756 spectateurs présents.

Menés par Olivier Lafontaine qui a amassé quatre points, dont deux buts, les joueurs du Familiprix se sont sauvés avec un gain de 5-4, pour ainsi prendre les devants 2-0 dans cet affrontement 4 de 7.

Même si les Joselois ont dominé 15-9 au chapitre des tirs au but, les deux équipes ont retraité au vestiaire à égalité 1-1 au terme de la première période. Jérémie Thibault, avec son premier des séries, a procuré les devants 1-0 aux locaux à 12:04, mais Olivier Lafontaine a répliqué un peu plus de quatre minutes plus tard avec son 1er du match et quatrième des séries à 16:19.

Le scénario s’est répété en 2e, chaque équipe inscrivant deux buts. Hubert Joncas à 2:50 et Jean Daniel Gauthier, avec son 4e des séries à 8:26, ont permis au Décor Mercier de prendre les devants 3-1, mais les joueurs du Familiprix ont répliqué avec deux filets sans réplique lors de la deuxième partie de l’engagement. Marc-Antoine Perron-Rousseau a rétréci l’écart 3-2 à 10:13, puis Jacob Jacques, avec son 7e des séries, a ramené tout le monde à la case départ à 19:03.

Tout était en place pour une excellente 3e période et après une première moitié d’engagement sans but, les visiteurs ont repris les devants 4-3 lorsque Jacob Jacques, avec son 2e du match, déjoué la vigilance du gardien Derek Clavet à 12:33. Olivier Lafontaine, lui aussi avec son deuxième du match, a inscrit ce qui allait s’avérer le filet gagnant à 17:44. David Gaumond a inscrit le dernier but du match alors qu’il ne restait que 25 secondes à jouer.

Étoiles de la semaine

Première étoile : Olivier Lafontaine, Familiprix de Saint-Joseph — 2 PJ, 3 buts, 5 passes, 8 points

Deuxième étoile : Maxime Cliche, Familiprix de Saint-Joseph — 2 PJ, 3 buts, 3 passes, 6 points

Troisième étoile : Denis Nadeau, Familiprix de Saint-Joseph — 2 PJ, 0 but, 5 passes, 5 points

Prochains matchs

La série 4 de 7 se poursuivra le week-end de Pâques avec deux matchs présentés le vendredi 15 avril à Saint-Joseph et le lendemain, 16 avril, à l’aréna de Montmagny. Si nécessaire, celle-ci se terminera le week-end suivant, alors que trois matchs en trois jours sont prévus.

Collaboration: Serge Lamontagne, relationniste LHCS

