Winnipeg se venge au Centre Bell

Après une chaude lutte à Toronto samedi soir, le CH recevait ses rivaux du deuxième tour éliminatoire en 2021: les Jets de Winnipeg. L'équipe manitobaine avait vécu un balayage, mais à présent, les formations diffèrent suffisamment pour voir un autre combat sur la glace.

L'action a commencé plus tard. Cependant, Joel Armia a ouvert la marque, dans le coin rouge, ce qui est son deuxième but en trois matchs. Le numéro 40 ne rassemble que 14 points en 57 matchs cette saison, ce qui constitue l'un de ses pires totaux en carrière.

Après deux vives attaques des Jets, l'attaquant Josh Anderson a créé l'égalité 2 à 2 en début de troisième période.

Surnommé « The horse », le joueur du Canadien a marqué son 18e but de la saison, ce qui le classe parmi les meilleurs de l'équipe dans ce plateau. C'était également son centième but en carrière dans la LNH.

Ces deux buts du Canadien auront néanmoins été les seuls, alors que les Jets ont su l'emporter 4-2. Ce ne sont même pas les gros canons des Jets, qui les ont menés vers une victoire. Les jeunes Morgan Barron, Evgeny Svechnikov et Adam Lowry ont marqué chacun leur tour, même si ce n'est pas toujours leur habitude.

Pour le gardien Samuel Montembault, il est difficile de lui en vouloir, puisqu'il a su donner espoir à sa formation même tard dans le match, avec 32 rondelles repoussées. Avec le retour prévu de Carey Price, le gardien québécois se bat et prouve qu'il mérite d'être un gardien de la LNH et donc, davantage qu'une option de dernier recours.

Sur l'aspect offensif, Christian Dvorak comptabilise cinq points en trois matchs, cette semaine. Nick Suzuki a de son côté comptabilisé le même taux, en cinq rencontres. Ce sont de belles statistiques, en provenance des deux centres clés de l'alignement.

Le prochain match du Canadien est prévu dans l'Ohio mercredi soir. La troupe de Martin Saint-Louis voudra battre les Blue Jackets, pour mettre fin à une séquence de trois défaites consécutives.