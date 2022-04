Le retour de Carey Price gâché par le manque offensif

Enfin, diront plusieurs, le gardien étoile Carey Price jouait son premier match de la saison ce vendredi soir. Le glorieux numéro 31 a eu droit à un hommage en or, lors de la présentation de la formation de départ. Les défensives Islanders de New York étaient ses premiers adversaires en 2022.

Alors que dans la journée de vendredi, on a appris le décès de la légende des Islanders Mike Bossy, un hommage a été offert au franc-tireur québécois. Avec le retour au jeu de Price, on aura eu droit à un double moment d'émotion à l'aube du duel.

Sur l'aspect hockey, on a vu sensiblement ce dont il fallait s'attendre entre ces deux équipes. Reconnu pour être un club défensif, New York a livré un solide combat contre Montréal. Même si Nick Suzuki et sa bande ont lancé 44 fois sur le gardien Ilya Sorokin, ce dernier aura quitté la Belle Province avec un blanchissage bien mérité.

Il y a fallu attendre à la troisième période avant que la lumière de but s'allume. Brock Nelson, Noah Dobson et Zach Parise ont lancé le bal, dans le camp bleu-blanc-orange, dans ce gain de 3-0 du club de Bossy. New York n'a plus beaucoup d'espoirs pour obtenir une place en séries, mais un gain comme celui-là les garde cependant dans la course.

Il est difficile pour un partisan d'être satisfait, dans cette rencontre sans émotion offensive du Canadien. Malgré 44 tirs, les grandes forces de la ligne rouge n'ont pas su battre un gardien peu expérimenté dans la LNH. Pour Price, on a assisté à un départ subtil, avec 17 arrêts dans sa soirée de travail.

La troupe de Barry Trotz étant reconnue pour adopter un style particulièrement défensif, il n'est guère surprenant de voir un résultat semblable au Centre Bell, ce vendredi soir.

Le prochain match du Tricolore est déjà prévu ce samedi, alors que les Capitals de Washington sont en ville. Alex Ovechkin étant un fier partisan de son ami Carey Price, on pourrait possiblement revoir le gardien en uniforme.

Avec seulement un but compté en deux joutes, le CH devra cependant aider son gardien contre un adversaire se battant pour une place en séries. Au moment d'écrire ces lignes, il ne reste que sept matchs au Canadien, dans cette saison 2021-2022 assez difficile.