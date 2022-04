Les Condors prennent les devants dans la série de la demi-finale

Enfin, diront plusieurs, le gardien étoile Carey Price jouait son premier match de la saison ce vendredi soir. Le glorieux numéro 31 a eu droit à un hommage en or, lors de la présentation de la formation de départ. Les défensives Islanders de New York étaient ses premiers adversaires en 2022. Alors que dans la journée de vendredi, on a appris le décès de la légende des Islanders Mike Bossy, un hommage a été offert au franc-tireur québécois. Avec le retour au jeu de Price, on aura eu droit à un double moment d'émotion à l'aube du duel.