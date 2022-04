Les Cantonniers égalisent la série devant les Chevaliers

Les Cantonniers de Magog ont créé l’égalité 1 à 1 dans la série finale M18 AAA grâce à une victoire facile de 7-2 sur les Chevaliers hier après-midi.

Les représentants de Chaudière-Appalaches n’ont jamais été dans le coup aujourd’hui. Les joueurs des Cantonniers étaient constamment les premiers sur la rondelle. Les Magogois ont joué un match presque sans faute. Le point tournant du match a sans doute été en deuxième période lorsque les Chevaliers tiraient de l’arrière 3-1, ils ont été incapables de marquer alors qu’ils ont bénéficié à deux reprises d’un double avantage numérique. Le gardien des Cantonniers Louis-Félix Charrois a brillé pendant cette séquence.

L’attaque des Cantonniers a été menée par Alix Durocher avec 2 buts et 2 passes. Les autres marqueurs pour les visiteurs sont : Éloi Boudreau, Evan Depatie, Raoul Boilard, Maxime Côté, Lewis Gendron, Jeremy Dumas-Larouche. Du côté des locaux, la réplique est venue de Thomas Desruisseaux avec son 4e but des séries et Émile Duquet avec son 5e des séries. L’avantage numérique des Cantonniers a marqué 3 buts sur 5 tentatives tandis que les Chevaliers ont été blanchis en 6 occasions.

Il s’agissait de la première défaite des Chevaliers en séries.

La série finale se transporte à Magog pour les matchs 3 et 4 seront présentés mardi et mercredi 19 et 20 avril à 19 h.

Les trois étoiles sont tous des Cantonniers: Alix Durocher, Raoul Boilard et Louis-Félix Charrois.

Texte: Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis M18AAA