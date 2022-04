Beauceville rend hommage à Marie-Philip Poulin ce vendredi

La Ville de Beauceville a dévoilé le programme de la journée du 22 avril qui permettra de rendre hommage à son héroïne sportive et quadruple médaillée olympique, Marie-Philip Poulin.

Dans un premier temps, afin de promouvoir son sport et de transmettre son message de persévérance auprès des jeunes sportives et sportifs de la communauté beaucevilloise, la hockeyeuse visitera d’abord les trois établissements scolaires de l'endroit soit l'école primaire De Léry/Monseigneur-de-Laval, la polyvalente Saint-François et l’école Jésus-Marie. Ces visites sont toutefois réservées uniquement aux groupes déterminés par les directions scolaires respectives et aucun public ni média ne seront admis.

Pour le grand public, il sera possible de venir lui rendre hommage dans la cour de l’école de Léry/Monseigneur de-Laval (99, 125e Rue) à 18 h 30. Ce rassemblement animé, d’une durée d’environ 30 minutes, sera l’occasion pour la population de transmettre des messages de fierté et de félicitations. On invite les gens à porter des vêtements et accessoires aux couleurs olympiques.

Comme ce rassemblement est très serré dans le temps, les participants sont invités à se déplacer à l’avance et à stationner leurs véhicules en périphérie de l’école et au centre-ville.

Après ce court rassemblement, Marie-Philip ira rejoindre les gagnants des concours et détenteurs des billets à l'Aréna EJM/René-Bernard.

En effet, comme il est impossible d’accueillir les nombreux fans du no 29, les organisateurs offre deux concours qui permettront, soit de venir patiner avec Marie-Philip, soit d’avoir accès à l’enceinte sportive pour voir l’athlète chausser ses patins avec plusieurs fans et de bénéficier de l’animation sur place.

Le premier concours est Gagne ton billet pour patiner avec Marie-Philip Poulin:

Les gens devront participer aux concours offerts par les stations de radio suivantes : Cool FM 103,5, Mix 99,7 et CHEQ 101,5. Écoutez-les, rendez-vous sur leur site Internet ou sur leur page Facebook respectives pour connaître les détails.

La Ville de Beauceville, via la page Facebook «AppuyonsMariePhilipPoulin», fera aussi tirer 15 paires de billets parmi tous les participants au formulaire en ligne qui sera ouvert jusqu’au 19 avril, à midi.

Le deuxième concours s'intitule Gagne ton accès à l’intérieur de l’aréna durant la période de patinage des fans avec Marie-Philip et pour la cérémonie hommage:

Toujours via la page Facebook «AppuyonsMariePhilipPoulin», la Ville de Beauceville fera tirer 150 paires de billets parmi ceux et celles qui auront rempli le formulaire. Un premier tirage au sort réservera 75 paires de billets parmi les résidents de Beauceville (une preuve de résidence sera requise lors de la cueillette des billets) et le second tirage sera effectué parmi tous les participants incluant les non-gagnants du premier tirage. Le formulaire en ligne sera ouvert lui aussi jusqu’au 19 avril, à midi.

« Je remercie Marie-Philip, qui a un agenda très rempli, de nous avoir accordé du temps pour permettre à notre population de lui rendre hommage. Je remercie ses parents pour leur habituelle collaboration. Je remercie les partenaires d’ici et de la région pour leur générosité et contribution qui permettent de tenir l’événement. Je suis convaincu que les gens apprécieront ces activités organisées par notre équipe aux loisirs et aux communications qui ont planifié le tout en respectant les souhaits et disponibilités de notre ambassadrice », a mentionné le maire François Veilleux, par voie de communiqué de presse.