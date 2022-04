Saint-Joseph à un gain du titre

La finale 4 de 7 se poursuivait ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light, avec la tenue des rencontres #3 et #4 les 15 et 16 avril.

Après avoir remporté les deux premiers matchs le week-end précédent, le Familiprix de Saint-Joseph voulait en finir rapidement, alors que le Décor Mercier de Montmagny souhaitait faire durer le plaisir et forcer la tenue d’un dernier week-end d’activités.

Les deux équipes ont finalement divisé les honneurs des deux matchs de la fin de semaine, ce qui entraînera une prolongation de la série le week-end prochain.

Festival offensif à Saint-Joseph

Dans un duel offensif réunissant plus de 1100 spectateurs le vendredi 15 avril, à l’aréna de Saint-Joseph, le Décor Mercier s’est imposé par la marque de 8-6, mené en ce sens par Jean Daniel Gauthier qui a inscrit un tour du chapeau en plus d’ajouter une passe.

L’offensive des visiteurs s’est imposée dès le début de la période initiale en marquant à trois reprises en un peu plus de cinq minutes contre une pour le Familiprix. Le match n’était vieux que de 26 secondes que Benjamin Bélanger donnait les devants 1-0 au Décor Mercier, sur une aide de Jean Daniel Gauthier.

Mathieu Létourneau créait l’égalité 32 secondes plus tard, mais Jean Daniel Gauthier rétablissait l’avance des visiteurs en complétant une manœuvre de Jérémie Thibault et Louis David Bourgault à 2:18, puis Hubert Fréchette donnait une avance de 3-1 au Décor Mercier en inscrivant son 4e des séries lors d’un avantage numérique à 5:43.

Les deux gardiens en ont eu plein les bras lors du deuxième engagement, six buts étant inscrits, trois de chaque côté. Étienne Blais à 1:40 et Jean Daniel Gauthier, avec son 2e du match à 3:06, donnaient une avance de 5-1 au Décor Mercier avant que Dérick Fournier (à 4:44) et Jacob Jacques, avec son 9e des séries à 9:27, ne ramènent cet écart à deux buts.

Alex Jalbert a porté la marque 6-3 Montmagny à 13:41, mais Junior Lessard a permis aux siens de terminer l’engagement avec deux buts de retard 26 secondes plus tard.

Marc-Antoine Perron-Rousseau a redonné vie aux Joselois et leurs partisans en portant la marque 6-5 à 1:15 en début de troisième, mais Jean-Daniel Gauthier a profité d’un avantage numérique, à 4:37, pour compléter son tour du chapeau et ramener l’avance de deux buts des visiteurs qui ont tenu bon jusqu’à ce qu’Étienne Blais ne scelle définitivement l’issue de la rencontre en marquant le 8e but du Décor Mercier dans un filet désert à 18:38.

Marc-Antoine Perron-Rousseau a marqué le dernier but de la rencontre à 19:30 qui ont dominé 40-36 au chapitre des tirs au but.

Le Familiprix l’emporte sur la route

Les deux équipes se retrouvaient dès le lendemain, 16 janvier, à l’aréna de Montmagny où 759 spectateurs étaient présents dans l’espoir de voir le Décor Mercier créer l’égalité.

Après avoir accordé huit buts la veille, le Familiprix a resserré la défensive et a su profiter de chacune des occasions qui lui étaient offertes pour signer un important gain de 5-1 sur la route, ce qui lui a permis de prendre une sérieuse option sur le titre du Circuit Drouin.

Jacob Jacques a sonné la charge en inscrivant deux buts en avantage numérique lors de la période initiale. Il a d’abord complété une manœuvre de Guillaume Létourneau et d’Olivier Lafontaine à 10:50 avant de marquer sans aide à 14:24.

Charles Morin a permis au Décor Mercier de rétrécir l’écart 2-1 lors de la période médiane, marquant sur des aides d’Alex Jalbert et Hubert Joncas à 5:20. Ce fut toutefois la seule réussite des locaux qui ont vu les Beaucerons inscrire trois autres buts en 3e période, en route vers ce gain de 5-1.

Marc-Antoine Perron-Rousseau a porté la marque 3-1 lors d’un désavantage numérique à 1:55 et la marque est restée ainsi jusqu’à 15:26 alors que Mathieu Létourneau creusait l’écart à 4-1 avec son troisième des séries.

Dérick Fournier a inscrit le dernier but du match lors d’un avantage numérique à 16:16, concrétisant ainsi la victoire du Familiprix qui tentera de remporter le titre devant ses partisans le vendredi 22 avril prochain, à compter de 21 h.

Si un 6e puis un 7e match devaient s’avérer nécessaires, ceux-ci auront lieu le samedi 23 avril à compter de 20 h 45 à l’aréna de Montmagny, puis le lendemain à 16 h à l’aréna de Saint-Joseph.

Étoiles de la semaine

Première étoile : Jacob Jacques, Familiprix de Saint-Joseph — 2PJ, 3 buts, 2 passes, 5 points.

Deuxième étoile : Jean Daniel Gauthier, Décor Mercier de Montmagny — 2 PJ, 3 buts, 1 passe, 4 points.

Troisième étoile : Marc-Antoine Perron-Rousseau, Familiprix de Saint-Joseph — 2 PJ, 3 buts, 2 passes, 5 points.

Un texte de Serge Lamontagne, relationniste de la LHCS.