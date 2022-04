Hockey: les Condors accèdent à la finale

Les joueurs du Cégep de Beauce-Appalaches ont éliminé les Panthères de Saint-Jérôme et accèdent en finale grâce à leur victoire d'hier soir.

Dans les Condors, Charles-Édouard Drouin a inscrit quatre buts, Mikisiw Awashish ainsi que Julien Létourneau en ont marqué trois et Samy Paré, pour sa part, a inscrit un but et trois mentions d’aide pour quatre points. Tout cela a largement contribué à la victoire de 9 à 6 dans ce match décisif.

Les Condors doivent maintenant attendre le résultat entre le Collège Français de Longueuil et les Cobras de Terrebonne pour connaître l'équipe qu'ils devront affronter en finale.

Retour sur le match

Charles-Étienne Hébert a été le premier à s’inscrire au pointage avec un deuxième effort devant le filet, il a récupéré le retour de lancer de William Lepage et Thomas Leclerc. Quelques minutes plus tard, c’est Charles-Édouard Drouin qui en a ajouté avec son 4e des séries. C’était 2-0 après 20 minutes de jeu.

En deuxième période, les deux équipes ont marqué trois fois. Pour les Condors, Charles-Édouard Drouin a complété son tour du chapeau tandis que Thomas Simard, lors d’un désavantage numérique, a intercepté une passe en zone neutre avant de filer à toute vitesse en zone adverse et déjouer deux défenseurs avant de battre le gardien Desjardins avec un tir du revers. Après 40 minutes, c’était 5-3 pour les Condors.

Dylan Champagne n’a eu qu’à pousser la rondelle derrière Desjardins pour donner trois buts d’avance aux visiteurs grâce à Julien Létourneau et Samy Paré qui ont bien préparé le jeu. À peine une minute plus tard, c’est Maxime Landry qui réduit l’écart à deux buts. Charles-Édouard Drouin en a rajouté avec son 4e de la soirée alors qu’il a fait dévier un tir de Mikisiw Awashish. Moins de deux minutes plus tard, Samy Paré a servi une passe parfaite à Julien Létourneau pour qu’il se présente seul devant Desjardins avant de le battre avec une feinte du revers. Samy Paré a scellé l’issu du match dans un filet désert. Avec 23 arrêts sur 29 lancers, William Gagné a obtenu sa 6e victoire des séries.

Dans l’autre série demi-finale, le Collège Français se mesure aux Cobras de Terrebonne et la série est présentement égale 1 à 1.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.