Trois Beauceronnes honorées au Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges

La mise au jeu protocolaire du Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges, qui a eu lieu hier soir au Centre sportif Lacroix-Dutil, a été l'occasion de souligner la réussite de trois joueuses beauceronnes au sein des Stingers de Concordia.

Avec leur équipe, Rosalie Bégin-Cyr de Saint-Georges, Emmy Fecteau de Saint-Odilon-de-Cranbourne et Audrey-Ann Rodrigue de Saint-Côme-Linière ont remporté le Championnat provincial universitaire de

hockey féminin, puis le Championnat canadien U sports.

Les joueuses étaient en compagnie de plusieurs coéquipières pour la présentation des différents trophées remportés lors des derniers championnats printaniers.

Le comité organisateur a également souligné l’excellente performance de Marika Labrecque, de Lac-Etchemin, représentante de l’université McGill, lors des Championnats canadiens U sports ainsi que de Gabrielle Fecteau de Saint-Odilon-de-Cranbourne et Majorie Bolduc, de Saint-Éphrem, toutes deux étudiantes de l’université Bishop, qui a terminé au 4e rang du Championnat provincial RSEQ à sa toute première année d’existence.

Rappelons que ce tournoi a lieu toute la fin de semaine et accueille 45 équipes, soit plus de 500

hockeyeuses. L'événement se tient entre Saint-Georges et Saint-Prosper dans le cadre du plus important

tournoi de hockey féminin au Québec et au Canada.

Les joueuses se disputeront les honneurs dans les catégories A, B, C, D et le E. Pas moins de 7500 $ seront remis en bourses dans ces diverses classes. Les matchs sont donc joués sur les deux glaces du Centre sportif Lacroix-Dutil et au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper.

L’entrée sera gratuite.